Известный украинский певец Арсен Мирзоян отметил день рождения 20 мая. Прежде всего с 43-летием его поздравила звездная жена Тоня Матвиенко и дочь Нина.
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Арсен Мирзоян отметил день рождения
Семья музыканта приготовила для него большой торт со свечами. Дочь и жена нежно прижались к Арсену Мирзояну. Чувственным фото артист поделился на личной странице.
Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян с дочкой / Фото из инстаграма именинника
Кроме этого, Тоня Матвиенко не забыла поздравить любимого и в инстаграме. Там она опубликовала забавное видео, где танцует ее муж. Звезда трогательно подписала ролик.
Ты умеешь любить, творить, радоваться, кайфовать от жизни! Пусть все у тебя осуществляется, как ты этого желаешь. Многая лита, люблю тебя. Скоро будем вновь открывать для себя этот безграничный мир,
– написала певица.
Пользователи сети присоединились к поздравлениям музыканта. Поздравлениями поделились и звездные коллеги: Оля Цибульская и Ольга Сумская.
- "Поздравляю! Всего наилучшего желаю";
- "Здоровья и творческого цунами";
- "Искренние поздравления";
- "Пусть осуществляются все мечты";
- "Многая лита".