Розлучення Едгара та Слави Камінських було болючим для обох партнерів. Лише через деякий час пара змогла налагодити стосунки й зустрічатися заради двох спільних дітей. Але й зараз у них виникають труднощі в спілкуванні.

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Едгар Камінський про стосунки з ексдружиною

Відомий пластичний хірург розповів, що часто йому буває неприємно, коли мережею ширяться чутки про нього, які бувають неправдиві.

Чую про себе певні вирази, слова, чутки. Я від них шокований. Навіть не знаю, чому. Починаю гортати свою сторінку, Може я себе якось так веду? І я не знаю чому мене вважають якимось деспотом, нарцисом, узурпатором, хамом. Я точно знаю, що я не такий, 100%,

– запевнив Едгар.

Едгар Камінський також прокоментував розлучення зі співачкою. Він зазначив, що все відбувалося поступово. Чоловік зрозумів, що просто не бачить спільного майбутнього зі співачкою, тоді як Слава раніше зізнавалась, що може повернутися до екскоханого.

"Я не хотів ні спілкуватися, ні бачитися. Але я бачу, що там майбутнього не буде, і це травмонебезпечно для дітей. В силу свого характеру, я зміг прийняти таке рішення, і я знаю, що зробив правильно", – поділився хірург.

Як Едгар Камінський реагує на висловлювання колишньої

Співачка Слава Камінська часто дає відверті в інтерв'ю, де ділиться деталями особистого життя. Деколи вона розповідає неприємні моменти з сімейного життя з Едгаром. Це йому не подобається.

Я ніколи не був противником зустрітися, побачитися. Але коли потім ти чуєш, як про тебе говорять, висловлюються, то, звичайно, не хочеться. Неприємно, коли близька людина, рідна про тебе висловлюється в емоціях. Це якось не дуже,

– зізнався Камінський.

Інтерв'ю з Едгаром Камінським: дивіться відео онлайн

Якими ще зізнаннями ділився Едгар