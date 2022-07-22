Пусть пользуются переводчиками, – Решетник эмоционально высказался о русскоязычном контенте
Источник:инстаграм Григория Решетника
Украинский телеведущий Григорий Решетник выступил против русскоговорящего контента. Он предложил тем, кто не понимает украинского - начать наконец его учить.
Телеведущий и шоумен Григорий Решетник прокомментировал наличие русскоязычного контента в украинском информационном пространстве. Он признался, что не понимает, зачем он нужен.
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Григорий Решетник о русскоязычном контенте
Телеведущий опубликовал эмоциональное сообщение, в котором возразил, что украинцам нужно русскоязычное телевидение или ютуб-каналы.
Я к вам с вопросом. Вот объясните мне все-таки, почему после всего, что пережили украинцы за эти годы и месяцы – так много русскоязычного контента? Ютуб, телевидение, включение, эксперты, аналитики, интервью, репортажи… Зачем и для кого это? Я действительно не понимаю,
– написал ведущий.
"К кому мы хотим достучаться, донести эту информацию, кого хотим убедить… Да пусть переводчиками пользуются, кто не понимает украинский и начинают учить его в конце", – добавил Григорий Решетник.
Шоумен добавил, что сейчас пришло время украинского: "Ну неужели не пришло время исключительно украинского контента – нашего, красивого, мелодичного, качественного и профессионального. Или для вас речь не имеет такого значения, главное содержание?"
Григорий Решетник / Фото из инстаграма Григория Решетника
Недавний скандал с русским языком
- Возможно, Григорий Решетник имел в виду недавнее обсуждение языка. Все началось с того, что Оля Полякова и Маша Ефросинина выпустили очередной эпизод шоу "Взрослые девочки", в котором сказали, что будут говорить по-русски. Они объяснили, что у них якобы "нет химии", когда пытаются говорить по-украински, а также им сложно подбирать слова и шутки.
- В сети на это отреагировали в основном негативно. Филологиня и блоггер Юлия Сливка подчеркнула, что звезды как публичные лица и авторитет нивелируют усилия украинцев, решивших перейти на украинский. К тому же они распространяют давнее убеждение, что по-украински нельзя передать тонкие смыслы. А в комментариях певице и ведущей предлагали перейти на английский (чтобы их понимало больше людей), или получить русский паспорт, выдаваемый русскоязычным.
- Правда, впоследствии Оля Полякова снова объяснила, что официально везде разговаривает по-украински, но на кухне с подругой хочет разговаривать как ей удобно. Об этом высказался Александр Педан – он также не понимает, как "взрослые девочки" выучили английский, а украинский не могут.