Ярмак приехал домой в день рождения и показал, как его поздравила 3-летняя дочь: милое видео
Источник:Александр Ярмак
В понедельник, 24 октября, репер и военный ВСУ Ярмак праздновал 31-летие. В день рождения его отпустили домой к семье, поэтому 3-летняя дочь Мия устроила отцу милый сюрприз.
Ярмак в составе "Культурного десанта" Коли Серги регулярно выступает на передовой для военных и на деоккупированных территориях. Однако 24 октября он остался в Киеве и встретил 31-летие с самыми родными.
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3-летняя дочь мило поздравила Ярмака с днем рождения
Дочь репера приготовила ему сюрприз – маленький тортик со свечой и шарики с конфетти. Она зашла к нему в комнату, напевая: "С днем рождения, папа".
Ярмак умилился и загадал желание, чтобы каждый из наших воинов вернулся к своей семье.
Друзья, спасибо за поздравления! Спасибо воинам, благодаря которым я смог побыть рядом с семьей, и спасибо энергетикам, которые делают все возможное, чтобы в каждом доме было светло и тепло,
– растрогал Александр Ярмак.
В день рождения он напомнил, что собирает на ударный комплекс БПЛА для Сил Специальных Операций Вооруженных Сил Украины и призвал всех присоединиться.Здесь номера карточек, по которым можно поздравить Ярмака с днем рождения и помочь подразделениям ССО ВСУ – 5375 4112 0088 7003, 5168 7456 0845 9183.
- Напомним, недавно Дмитрий Дикусар тоже объявлял важный сбор на рации для своего подразделения. Всего за два дня ему задонатили так много, что денег хватило и на тепловизоры, и на дроны, и на лопаты, и на помощь другим дружественным подразделениям.