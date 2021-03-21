Украинский хореограф Яна Заец рассказала о тех временах, когда она снимала квартиру вместе с Тиной Кароль. Танцовщица отметила, что певица всегда была очень трудолюбивой.

Известная украинская танцовщица Яна Заец посетила шоу "Липсинк Батл", чтобы поддержать своего партнера на "Танцах со звездами" Иракли Макацарию.

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Яна Заец о Тине Кароль как соседке

Иракли воссоздавал образ американского певца Джастина Тимберлейка и исполнил хит исполнителя Sexy Back. Яна Заец заметила, что мужчина удачно справился с танцем артиста. Также она рассказала о том, как в студенческие времена была соседкой с Тиной Кароль.

Я знаю Тину такую, которую никто никогда не видел и не знает. Это человек, который не спал, не ел. Этот человек писал музыку постоянно. Я помню, как в три часа ночи будила, говорила: "Послушай, пожалуйста, я написала". Это Тина писала песни,

– призналась Яна Заец.

Танцовщица добавила, что Тина Кароль была очень трудолюбивой и жертвовала сном и отдыхом ради карьеры и успеха.

"Она спала по два-три часа. Это человек, который жил и хотел стать артисткой. Я только хочу сказать, что сейчас мало артистов, которые вот так работают, как работала Тина Кароль", – отметила Яна Заец.

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Напомним, ранее Тина Кароль показала, как проходит ее рабочий день. В видео, которое звезда распространила, она показала один из насыщенных рабочих дней. Фанаты знаменитости смогли увидеть планирования дня Кароль, фрагмент из репетиции ее новой песни "Скандал", примерку нового образа для съемок телепроекта "Голос страны", а также другие моменты дня артистки.