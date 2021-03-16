Украинская певица Тина Кароль в очередной раз ошеломила поклонников. В коротком ролике знаменитость показала, как выглядит ее рабочий день. В частности, звезда продемонстрировала репетицию и примерку нового образа.

Тина Кароль является одной из самых популярных артисток в украинском шоу-бизнесе. Она активно развивает свое творчество, участвует в различных коллаборациях и поражает поклонников музыкальными новинками.

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Рабочий день Тины Кароль

В новом видео, которое звезда распространила в своем Инстаграме, она показала один из насыщенных рабочих дней. Фанаты знаменитости смогли увидеть планировку дня Кароль, фрагмент с репетиции ее новой песни "Скандал", примерку нового образа для съемок телепроекта "Голос страны", а также другие моменты со дня артистки.

Тина предстала перед камерой в повседневном образе, но, как всегда, выглядела безупречно. Она уложила волосы ровно, а на лице сделала легкий макияж.

"Взяла с собой камеру на целый день", – написала исполнительница в публикации.

В комментариях подписчики Тины благодарят ее за такой чудесный ролик и возможность больше узнать о ее жизни.