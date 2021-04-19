Знаменитый британский дизайнер и экс-певица Виктория Бекхэм оригинально отпраздновала свой день рождения. В свое 47-летие она прибыла на вечеринку в честь открытия футбольного сезона в США, которая проходила в отеле The Goodtime Hotel.

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День рождения Виктории Бекхэм

Вечеринка проходила в Майами – именно там находится футбольный клуб мужа Виктории Бекхэм Дэвида. На светское мероприятие прибыли также певец Фаррелл Уильямс и светская львица Ким Кардашян.

В свой день рождения Виктория Бекхэм примерила стильный образ. Она предстала перед камерой в белой рубашке и черных латексных брюках. Звезда соединила наряд с оранжевыми туфлями на высоком каблуке и дополнила образ аксессуарами. Модельер уложила волосы нежными локонами и сделала вечерний макияж с акцентом на губах.

В то же время Ким Кардашян выбрала кожаное горчичное платье от Christian Dior с откровенным декольте и золотистые босоножки с кристаллами от Rene Caovilla. Знаменитость выровняла и распустила волосы. На лице она сделала роскошный макияж, подчеркнув глаза массивными черными стрелками и накрасив губы нюдовой помадой.



Виктория Бекхэм с мужем и звездами / Фото из инстаграма Виктории Бекхэм

Ранее Виктория Бекхэм поделилась своим здоровым образом жизни. Дизайнер ежедневно бегает, тренируется и медитирует. Утро звезда начинает с ложки яблочного уксуса, которую выпивает натощак, и зеленого смузи. Также она завтракает яичницей с лососем.