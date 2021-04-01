Первая встреча экс-участника группы "Время и стекло" Позитива и певицы Ирины Билык состоялась благодаря Дмитрию Коляденко, который жил на этаж выше от музыканта. Звезды познакомились в лифте.

Позитив (настоящее имя – Алексей Завгородний) стал участником шоу "Kипсинк Батл" и перевоплотился в народную артистку Украины Ирину Билык. Певец надел блестящее фиолетовое платье, ботфорты на каблуках, белую пушистую шубу и рассказал, как познакомился с известной исполнительницей.

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Позитив о первой встрече с Ириной Билык

Встретились знаменитости не на сцене и даже не за кулисами, а в лифте многоэтажки. Когда Ирина Билык крутила роман с хореографом и ведущим Дмитрием Коляденко, Позитив был его соседом. Избранник певицы жил этажом выше, поэтому их знакомство с артисткой было неизбежным.

Однако прошло оно не самым лучшим образом. Позитиву так не понравились духи Коляденко, которыми несло от Ирины Билык, что он вышел не на своем 12 этаже, а раньше.

Я первый раз встретился с Ириной Билык в лифте. Я не выдержал и вышел на другом этаже, потому что у Коляденко были такие духи,

– вспомнил Позитив.

Напомним, Ирина Билык встречалась с Дмитрием Коляденко два года, однако официального брака звезды так и не заключили. Ее отношения с продюсером Юрием Никитиным также не завершились свадьбой. Недавно муж признался, почему они с Билык так и не стали родителями и разорвали как романтический, так и творческий союз.