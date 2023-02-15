"Я убью своего бывшего", – Шакира со шваброй в руках спела песню к экс-мужа
Источник:Шакира
Певица Шакира после разрыва с футболистом Жерардом Пике показала видео ко Дню влюбленных, в котором со шваброй в руках поет песню. Главная фраза песни – "Я убью своего бывшего".
Интересно, что для видео Шакира на высоких каблуках делает вид, что убирает кухню. На самом же деле она просто водит шваброй по ковру.
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Во время этого звезда поет песню о том, как "убьет бывшего, а затем и его девушку", потому что ей "лучше сесть в тюрьму, чем быть одинокой".
Отметим, что певица опубликовала этот ролик через месяц после того, как выпустила песню, в которой высмеяла роман ее бывшего мужа – 35-летнего испанского футболиста Жерарда Пике и его новой любимой модели Клары Чиа Марти.
Любопытно, что поклонники поддерживают Шакиру. Один фанат написал, что она смело выразила песней то, что чувствует в такой символический День святого Валентина.
Почему Шакира рассталась с футболистом Пике
- Еще в июне 2022 года появились слухи, что пара разводится после 11 лет гражданского брака. Причиной стали предательства испанского футболиста.
- В ноябре их бракоразводный процесс завершился и женщина получила полную опеку над детьми, пока Жерард крутил новый роман После развода пара делит все, что нажили за годы брака, и свой дом они выставили на продажу. За него хотят якобы 14 миллионов долларов.
- Впоследствии артистка откровенно высмеяла футболиста за измены в треке, а фаны со всего мира заслушали трек так, что он стал самой популярной латинской песней в истории ютуба.
- Кроме того, недавно в сети начали распространять видео, как ее прежняя свекровь на публике хватала артистку за лицо и приказывала.