Певица Джей Ло показала, что они безгранично влюблены. На странице в соцсети 53-летняя артистка опубликовала новые фото, которыми сообщила, что они совершили парные татуировки в честь друг друга.

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Какие тату сделала звездная пара

Интересно, что у Дженнифер Лопес татуировка в виде знака бесконечности, пронзенный стрелой. Артистка сделала его слева под сердцем.



Дженнифер Лопес сделала новый тату / Фото с ее инстаграммы

В то же время у Бена Аффлека тоже появилось новое тату в виде двух переплетенных стрел с первыми буквами своего и любимого имени. Однако определить расположение тату сложно – по фото трудно понять, где он его набил. Фаны уверены, что актер тоже сделал татуировку под сердцем.



Бен Аффлек сделал тату / Фото из инстаграммы Джей Ло

Джей Ло написала, что таким образом супруги отпраздновали День святого Валентина. "Обязанности навсегда", – лаконично подписала кадры Лопес.

Дженнифер Лопес опубликовала общие фото

Кроме того, звезда поделилась новыми милыми фотографиями из повседневной жизни с Беном, на которых они очень счастливы.

Совместные фото Дженнифер Лопес и Бена Аффлека / Фото из соцсетей

Ранее артистка Дженнифер Лопес показала кадры из своей свадьбы. Она опубликовала видео, в котором подытожила весь 2022 год и вспомнила лучшие моменты в фото.

Добавим, что после скромной церемонии в Лас-Вегасе Дженнифер и Бен отправились в небольшое романтическое путешествие в Париж. Но уже 19 августа они начали масштабное трехдневное празднование, на которое пришли семья и звездные гости.