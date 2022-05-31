Жена президента Елена Зеленская вспомнила, какими были для нее первые дни войны в прямом эфире национального телемарафона. Также она рассказала о 24 февраля и узнала о войне.

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Елена Зеленская рассказала о первом дне войны

Первая леди рассказала, что не любит вспоминать утро 24 февраля. Тогда она очнулась от взрывов и уже не видела президента в постели.

Не очень люблю это воспоминание, мне кажется, ни для кого то утро не было самым счастливым в нашей жизни. Я помню, что я проснулась от странных взрывов, которые слышались вокруг Киева, видимо, повсюду. Мужа уже не было рядом. Я вышла в соседнюю комнату, увидела, что он уже одет,

– вспомнила Елена Зеленская.

"Это был последний раз, когда я его видела в костюме и рубашке. Даже не понимаешь, что спрашивать. Автоматически спрашиваешь, что произошло. Он сказал "началось" и уехал. С этого момента мы почти не виделись", – добавила она.

Как чувствовала Зеленская в первые дни

Елена Зеленская призналась, что была растерянной и не понимала, что делать и как уберечь детей. Но тогда ее утешали украинцы и их уверенность в победе.

"Ты не понимаешь, что делать с детьми, оставаться, где тогда оставаться, что делать. Первые дни были насыщены отчаянием, пожалуй, как у всех, но с тех пор я помню даже написала сообщение в соцсетях, когда видела наших людей, что они делают, как они ведут себя, меня переполняла гордость за то, что мы такие. Я была сразу уверена, что мы победим. На нас просто не нужно было нападать. Но я уверена, что мы выдержим. Просто хочется побыстрее", – поделилась первая леди Украины.