Я родился в правильной стране, – Салем о коллегах, которые пошли защищать Родину

Украинский ресторатор и ведущий Даниэль Салем защищает Украину в Одессе. Он поделился, что увлекается своими коллегами, которые тоже взяли оружие в руки и защищают Родину. Также у него есть свое мнение относительно тех мужчин, которые выехали за границу.

По мнению Даниэля Салема, то, что звезды сменили микрофоны на оружие и ушли воевать, говорит о том, что все безгранично любят свою страну.

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"Мы откровенны с собой, готовы стоять до конца. Это говорит о нашем духе и характере. То, что мы четко благодарны Украине, нашей земле, за то, что она нам дала. Ты можешь держать автомат? Держи. Ты храбрый и пойдешь на передовую? Иди. Найди в себе смелость сказать, что ты не можешь держать оружие, но можешь делать что-то другое. И то, что мои коллеги стоят на обороне нашей страны, меня заставляет еще раз сказать, что я в правильной стране родился и правильную страну защищаю", – говорит Салем.

Даниэль рассказал, что в Одессе защищает город телеведущий Коля Серга, однако он с ним еще не пересекался. Но планирует увидеться и восстановить дружеские отношения. Скоро Даниэль должен ехать в Киев и хотел бы увидеться с Андреем Хливнюком из "Бумбокса", недавно пострадавшего от минометного обстрела.



Даниэль Салем со Святославом Вакарчуком в Одессе / Фото из инстаграмма ведущего

Отношение к мужчинам-украинцам за границей

Телеведущий поделился, что "не заливает себя надеждами, что такие мужчины помогают оттуда", но все же просит их делать это.

"Я безгранично благодарен Максиму Чмерковскому, который в Варшаве организует невероятные волонтерские передачи и логистику. Также есть родители, которые уехали, потому что у них есть новорожденные дети и женщин не нужно оставлять в такой ситуации. Если они выехали и смотрят это интервью, я хочу попросить быть их полезными. Во-первых, ведите себя очень достойно за границей. Очень неприятно слышать, когда мы там хамим. Пусть смотрят на нас не так, как на беженцев, а как на великий народ, который держится вместе и помогает. Мы украинцы и мы должны Украине", – говорит Салем.