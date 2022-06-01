Я резидент Канады уже 6 лет, – Владимир Остапчук признался, почему не уехал за границу

Украинский ведущий Владимир Остапчук не выехал из Украины, несмотря на то, что имеет резидентство Канады. Он пояснил, что настроен патриотически и считает, что мужчины должны быть в стране.

Украинский телеведущий Владимир Остапчук с первых дней войны уехал на запад Украины, но решил страну не покидать, как и его супруга Кристина. Он объяснил, почему принял такое решение.

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Почему Остапчук не уехал из Украины

Телеведущий признался, что является резидентом Канады 6 лет, но патриотически настроенным, поэтому оставаться в Украине – было принципиальной позицией. К тому же он пошутил тех мужчин, которые переодевались в женскую одежду и притворялись женщинами, чтобы пересечь границу.

Несмотря на то, что я резидент Канады уже шесть лет, я бы точно не уехал из страны. И не только потому, что я патриотически настроен и считаю, что сейчас каждый мужчина должен находиться на территории Украины. Я просто реально боюсь попасть в эту подборку видео, где я в платье с каким-то лифчиком стою,

– с юмором ответил Владимир Остапчук.

Шоумен добавил, что даже представил себе ситуацию, в которой его жена Кристина стоит в платке и говорит "dost kara günde belli olur". Очевидно, что так Владимир потролил Оксану Марченко, которая записывала видео для руководителя Турции Эрдогана с требованием освободить Виктора Медведчука, а в итоге стала интернет-мемом.

, Владимир Остапчук и раньше насмехался над Оксаной Марченко. Он высмеял ее обращение к президенту Владимиру Зеленскому и призвал не отпускать Медведчука. "Какое отпускать? Мы только начали этот сериал смотреть", – шутил телеведущий.

Напомним, переехав на запад Украины, Владимир Остапчук поступил в отряды добровольческого батальона полиции, тогда как его жена Кристина активно волонтерила, как онлайн, так и физически. Но недавно супруги переехали в Киев, где частично вернулись к привычной работе.