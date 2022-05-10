Владимир Остапчук рассказал, что в первые дни войны так "рвался" в Киев, что ссорился с родными и женой. Однако на блокпосте однажды его развернули и не пустили в столицу. Так что телеведущий решил остаться на западе Украины.

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Где сейчас работает Остапчук

Владимир Остапчук сперва решил пойти в штаб для помощи ВСУ. Вместе со знакомым он закупал для защитников амуницию, квадрокоптеры, дроны, тепловизоры.

После того как я понял, что в Киев точно не вернусь, я пошел не в тероборону. В спокойном регионе это ты стоишь с автоматом и считаешь мешки. Есть аэропорт, важные объекты можно защищать. Где боевые действия – совсем другая тероборона. Я пошел в добровольческое формирование в составе полиции,

– признался шоумен.

"Есть патрульная полиция, они с автоматами, у них есть бронежилеты и ты выполняешь задание в течение дня как обычный полицейский. Ты с 7 утра приходишь, в полиции стоишь, у тебя такие же полномочия. Почему добровольческий? Здесь начали забирать отсюда наиболее подготовленных полицейских. А на их место ставили добровольцев, менее подготовленных", – объяснил мужчина.

Жена Владимира Остапчука о волонтерстве

Как призналась Кристина Горняк, супруги волонтерили с первого дня войны. Сначала онлайн, а затем – физически.

Наше волонтерство началось с первого дня войны, в соцсетях, поиски, что купить, собрать деньги. Было многое, чего можно сделать онлайн. Потом, когда мы приехали в Ужгород, начали делать физическое. Вова начал ходить патрулировать, помогал бойцам штаба, а я начала делать волонтерские действия с вещами, лекарствами, детским питанием.

– рассказала нотариусиня.

Владимир Остапчук добавил, что получал тысячи сообщений как с просьбой о помощи, так и предложениями. Поэтому создал канал, где эти люди могли координироваться. В то время как Кристина получала помощь от знакомых в Европе. Теперь супруги размышляют над созданием собственного штаба или волонтерской организации.

"Речь не идет, что мы назовем это модным словом fundation и начнем рассказывать, что нам нужны деньги. Здесь каждый делает в рамках своей компетенции. Например, Кристина – юрист, она может помогать, чтобы юридически сопровождать проблемы с домами людей. Мы еще это обсудим. , хочется, чтобы это было действенно", – подытожила пара.