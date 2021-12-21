Я просто веселый человек, – Олег Кензов прокомментировал скандальный концерт в Бердянске

Украинский артист Олег Кензов еще летом оскандалился концертом в Бердянске, где употреблял нецензурные слова, пошло шутил и жонглировал микрофоном. Певец впервые высказался о выступлении и заявил, что все было вырезано из контекста.

Известный украинский певец и автор хита "По кайфу" в июле 2021 года удивил концертом в Бердянске. Там он нецензурно выражался к детям, жонглировал микрофоном. Посетители концерта считали, что мужчина вышел на сцену пьяным.

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Олег Кензов о концерте в Бердянске

Впервые за долгое время артист прокомментировал ролик из выступления, который быстро разлетелся по сети. По его мнению, скандал разгорелся лишь потому, что ситуацию "вырезали из контекста". На самом деле Олег пьяным не был, а вел себя, как обычно.

"Был концерт полностью, ни один человек не ушел. Я каждый раз на своем концерте перед песней "Гасимся" снимаю шузы и бросаю, босиком зажигаю. Я лет 5 так выступаю. Люди просто вырезали из контекста и так получилось. Ну не поймал несколько раз микрофон – ну бывает. Я там не пьян. Я просто веселый человек", – поделился Кензов.

Что известно о скандальном выступлении Кензова