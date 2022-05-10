"Я плакал, когда украинцы пели": сеть реагирует на выступление Kalush Orchestra на Евровидении

В Турине начался песенный конкурс Евровидение-2022. Представители Украины группа Kalush Orchestra уже выступила в первом полуфинале и покорила публику. Как сеть реагирует на их выступление – узнайте дальше.

Вся Европа еще раз показала свою поддержку Украине на Евровидении. В зале развевались сине-желтые флаги, выступление Kalush Orchestra зрители просматривали стоя, а после того, как коллектив спел Stefania, зал взорвался овациями.

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Kalush Orchestra покорили Евровидение-2022

На официальной странице конкурса в инстаграмме опубликовали видео выступления представителей Украины, под которым поклонники Евровидения выразили свое восхищение. Приветствия и комплименты поступили из разных уголков Европы и мира.

"За Украину";

"Невероятное выступление, отличная постановка";

"Очевидно лучшая песня";

"Они заслуживают быть в топ-5";

"Крутое выступление, я держу за них кулачки";

"Голосуйте за них";

"Увидимся в гранд-финале";

"Победители";

"Я плакала. Они самые лучшие";

"Это очень понравилось, это заметно. Победа Украины";

"Это было совершенно удивительно";

"Мужество – петь после случившегося... Браво";

"Я плакал, когда украинцы пели";

"Мои победители".

С территории Украины нельзя голосовать за Kalush Orchestra, но есть возможность поддержать представителя любой другой страны. Как голосовать на конкурсе – узнайте здесь

Выступление Kalush Orchestra в первом полуфинале Евровидения-2022: смотрите видео онлайн

Отметим, букмекеры предрекают победу именно Украине. После начала полномасштабной войны на территории нашей страны, весь мир поддерживает нас не только в борьбе с врагом, но и в песенном конкурсе.