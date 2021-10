Американская актриса и модель Эмили Ратаковски готовит к выпуску автобиографическую книгу "Мое тело". В одном из отрывков звезда рассказала о сексуальных домогательствах, которым подверглась 8 лет назад.

Обвинения в домогательствах

В книге Эмили Ратаковски рассказала об инциденте, произошедшем на съемках клипа Blurred Lines с известным певцом Робином Тиком, Фареллом Уильямсом и рэпером T.I.

В съемках принимали участие три модели в откровенных нарядах, а также топлес. Когда Эмили Ратаковски позировала полуобнаженной, к ней якобы начал приставать Робин Тик.

Внезапно, ниоткуда, я почувствовала прохладу чужих рук, обнимающих мою обнаженную грудь сзади. Я инстинктивно отодвинулась, глядя на Робина Тика,

– написала модель.

По словам знаменитости, в тот момент он был пьян. Она призналась, что впервые за день почувствовала себя обнаженной, хотя до этого снималась практически без одежды. Эмили добавила, что не отреагировала так, как должна, хотя чувствовала себя чрезвычайно униженной.

Режиссер видела инцидент

Режиссер клипа Даян Мартел подтвердила, что Робин Тик позволил себе такой жест на съемочной площадке. Но заметила, что артист не сделал бы этого, если бы не выпил алкоголь.

"Я помню момент, когда он схватил ее за грудь, по одной в каждую руку. Он стоял позади нее, поскольку они оба были в профиль. Я закричала своим очень агрессивным Бруклинским голосом: "Какого черта ты делаешь?! Съемка окончена! – рассказала режиссер.

Робин Тик впоследствии якобы "стыдливо" извинился и "раскаялся" за свой поступок.

Хит Blurred Lines принес безумную знаменитость Робину Тику. В 2021 году количество просмотров клипа составляет 761 миллион. В то же время уже не впервые исполнители песни попадают в скандал. Еще в 2013 году родственники покойного артиста Марвина Гэя обвинили Тика и Уильямса в плагиате композиции 1977 года Got To Give It Up. В 2018 суд решил, что авторы Blurred Lines действительно нарушили авторские права.