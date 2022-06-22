Я не знала, что беременна, – у жены Максима Чмерковского произошел выкидыш
Источник:People
Танцовщик Максим Чмерковский и его любимая Пета Маргатройд мечтают о другом ребенке. Звездная жена впервые рассказала, что несколько месяцев назад у нее произошел выкидыш. Тогда Пета даже не подозревала, что беременна.
Максим живет в США, однако в прошлом году, когда был судьей "Танцев со звездами", несколько месяцев провел в Киеве. Его возлюбленная вместе с сыном осталась в Америке. Пета планировала прилететь к мужчине, однако заболела коронавирусом.
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У жены Макса Чмерковского произошел выкидыш
Пета планировала прилететь к Максиму в благоприятный период для зачатия ребенка. Однако коронавирус дал осложнения и женщину госпитализировали. В больнице она узнала, что была беременна, однако потеряла ребенка.
Он спросил, знаю ли я что ждала ребенка. Я не знала, что беременна,
– сказала Пета со слезами на глазах.
Это уже не первый подобный случай в семье Чмерковского и Маргатройда. Пета уже пережила три выкидыша. Но влюбленные не теряют надежды и верят, что им удастся стать родителями. Пета и Макс работают с врачами-репродуктологами. Сейчас они воспитывают сына Шая, которому 5 лет.
Жена и сын Максима Чмерковского / Фото из инстаграмма хореографа
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