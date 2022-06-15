Я на контракте с марта, – Александр Кривошапко ответил тем, кто отправляет его на фронт

Украинский певец Александр Кривошапко сообщил, что еще в марте поступил в добровольческий батальон. Так он ответил тем, кто отправляет его на фронт.

Украинский певец Александр Кривошапко, известный после шоу "Х-фактор", ответил хейтерам в социальных сетях. Он рассказал, что находится на контракте.

К теме Слава Демин признался, что писал подруге Ани Лорак в начале войны: какова была ее реакция

Александр Кривошапко служит в добровольческом батальоне

Как рассказал исполнитель, пользователи сетей постоянно отправляют его служить. Но он еще с марта находится на контракте с добровольческим батальоном.

Хочу ответить тем, кто каждый день отправляет меня в состав украинских войск. Уже два с половиной месяца я нахожусь на контракте с добровольческим батальоном, просто не разглашал, потому что параллельно с этим занимался другим делом – нашим благотворительным фондом. Поэтому не беспокойтесь – с духом все хорошо. Слава Украине,

– сказал Александр Кривошапко.

Музыкант больше всего занимается благотворительностью. Его фонд помогает перевозить гуманитарную помощь всем, кто пострадал от войны с Россией.

Александр Кривошапко о том, что служит с добровольцами: смотрите видео

Последние новости о звездах в теробороне

Тарас Тополь опроверг миф о том, что у знаменитостей есть привилегии в теробороне или Вооруженных Силах. Он подчеркнул, что служба – это не сказки и хорошие фото, а ответственная работа.

Муж Ирины Целик, писатель Артем Чех, в 2022 году вернулся на войну. Режиссер поделилась, что ей в этот раз было гораздо труднее, чем в 2015 году.

Режиссер Олег Сенцов рассказал, что полномасштабная война более динамична и жестока, чем ООС. К тому же, в первые дни войны россияне хотели сделать все так же, как и в 2014 году, но им не получилось.