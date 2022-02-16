"Я в Киеве, и я не боюсь": знаменитости остаются дома и призывают не паниковать

Пока олигархи и бизнесмены вылетают из Украины чартерными рейсами, звезды остаются дома – планируют концерты и ездят на гастроли. Как на напряжение реагируют селебрити и что они советуют украинцам, читайте в нашем материале.

Напряжение в стране чувствуют все, звезды не исключение. Однако они отписались от тревожных рассылок, доверяют ВСУ и знают, как поддерживать свой моральный дух. Об этом Ольга Сумская, Сергей Бабкин, Тарас Тополя, Позитив рассказали в программе "Ранок з Україною", другие – разговорились в своих соцсетях.

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Ольга Сумская

Народная артистка не беспокоится. Она гастролирует по стране со спектаклем "Анна Каренина", а ее семья – муж Виталий Борисюк и дочь Анна – остаются дома, сбегать вслед за олигархами не планируют.

Давайте не паниковать, лучше будем верить в лучшее! Победит здравый смысл,

– призналась Ольга Сумская.

Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком / Фото с инстаграма актрисы

Тарас Тополя

Лидер "Антител" не то что не поддается общей панике, а вместе с коллегами по группе вступил в ряды терробороны ВСУ. Он обещает показать путь от подписания контракта до первой тренировки на полигоне.

Группа "Антитела" сейчас в Киеве, продолжает заниматься своими делами. Не паникуем! Я бы советовал всем держать спокойными сердце, мозг и реагировать по ситуации, объединяясь, сплачиваясь вокруг нашей единой, неделимой и сильной страны,

– вдохновенно высказался Тарас Тополя.

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Кристина Решетник

Жена ведущего "Холостяка" Григория Решетника призналась, что когда листает новостную ленту, ее сердце не на месте. Больше всего она волнуется за трех сыновей, но остается в Киеве и продолжает жить обычной жизнью.

Без паники. Все будет love. Главное – сохранять внутреннее спокойствие! Украина сильная,

– написала Кристина Решетник в инстаграме.

Кристина Решетник остается в Киеве / Фото с инстаграма блогерки

Оля Цибульская

"Я в Киеве, и я не боюсь", – поделилась Оля Цибульская в инстаграм-профиле. Свой лаконичный пост она дополнила фото в белой футболке с красноречивой надписью – "Киця не боїться".

Оля Цибульская не боится / Фото с инстаграма певицы

Сергей Бабкин

"Многие люди нервничают, но не стоит впадать в панику! Мы с семьей и дальше продолжаем жить в Харькове – никуда не сбегаем! На днях запланированы съемки в Киеве", – поделился музыкант.

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Илона Гвоздева

Победительнице "Танцев со звездами" тоже страшно оттого, что она не знает, что будет завтра, от тревожных новостей и планов эвакуации, но бежать из родной страны она не будет. Она рекомендует наполнять сердца и мысли любовью, добром, миром и светом.

Я не знаю, что будет завтра с нами, но точно знаю, с кем и где я хочу быть сегодня и сейчас – это со своей семьей, в своей стране! И что бы ни случилось, я точно знаю – я у себя дома и здесь мое место силы,

– заявила танцовщица в инстаграме.

Илона Гвоздева остается в Киеве / Фото с инстаграма танцовщицы

Позитив

"Слушайте, никто не отнимет у нас возможность творить и становиться сильнее любой опасности! Поэтому давайте поддерживать друг друга и сохранять спокойствие! Любовь победит", – заявил Алексей Завгородний.

Оля Полякова

Тренер "Голоса страны" хоть и отдыхала на Шри-Ланке с семьей, но уже возвращается в Украину. "Летим домой! Знаю, что дома все в неврозе, но у меня есть стойкое ощущение, что все будет хорошо", – поделилась Оля Полякова в аккаунте в инстаграме.

Оля Полякова возвращается в Украину из Шри-Ланки / Фото с инстаграма певицы

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Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.

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