"Я кажу "ні": Наталья Могилевская перепела песню "Місяць" с актуальными словами о войне

15 марта 2022 , 17:20
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Источник:

инстаграм Натальи Могилевской

Украинская певица Наталья Могилевская сменила слова в своей популярной песне "Місяць". Она спела о войне в Украине.

Украинская певица Наталья Могилевская продолжает поднимать боевой дух украинцев. На днях она поделилась патриотической песней.

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Наталья Могилевская написала песню о войне

Исполнительница перепела свой хит 1999 года "Місяць". Она оставила мелодию и заменила слова актуальными сегодня. В конце видео Наталья Могилевская читает молитву "Отче наш".

Молюсь о городах Украины: Мариуполь, Буча, Ирпень, Гостомель, Харьков, мой родной Киев и Чернигов милый, который так мужественно держит оборону и защищает собой столицу. А Донецк, Луганск, Крым. За все города Украины, за людей моих родных – и живых, и тех, кто уже ушел. Молюсь за вас всем сердцем!
– поделилась артистка.

"Спасибо моему учителю, великому гению украинской поэзии – Юрию Евгеньевичу Рыбчинскому за эти прекрасные слова к моей песне "Місяць"", – добавила она.

Обновленный текст песни "Місяць"

Вранці, коли всі спали
Сни свої малювали
Мріяли незабаром
Прийде весна

Нашу країну зранку
З бомбами й на танках
На літаках зухвало
Люта прийшла війна.

Я кажу "ні"!
Жахливій цій війні
І бачу уві сні
Мирне небо
Я кажу "ні"!
Країна у вогні
Та переможні дні
Йдуть до тебе.

Поглядом дні й ночі
Ми літаки збиваємо
Ненавистю стріляймо
У ворогів.
Сльози даруєм Богу
Віримо в перемогу
Молимось, Україно
За мужніх твоїх синів.

Наталья Могилевская спела о войне:

Кого из звезд тоже вдохновила война

Автор: Марія Касій