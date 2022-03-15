"Я кажу "ні": Наталья Могилевская перепела песню "Місяць" с актуальными словами о войне
Источник:инстаграм Натальи Могилевской
Украинская певица Наталья Могилевская сменила слова в своей популярной песне "Місяць". Она спела о войне в Украине.
Украинская певица Наталья Могилевская продолжает поднимать боевой дух украинцев. На днях она поделилась патриотической песней.
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Наталья Могилевская написала песню о войне
Исполнительница перепела свой хит 1999 года "Місяць". Она оставила мелодию и заменила слова актуальными сегодня. В конце видео Наталья Могилевская читает молитву "Отче наш".
Молюсь о городах Украины: Мариуполь, Буча, Ирпень, Гостомель, Харьков, мой родной Киев и Чернигов милый, который так мужественно держит оборону и защищает собой столицу. А Донецк, Луганск, Крым. За все города Украины, за людей моих родных – и живых, и тех, кто уже ушел. Молюсь за вас всем сердцем!
– поделилась артистка.
"Спасибо моему учителю, великому гению украинской поэзии – Юрию Евгеньевичу Рыбчинскому за эти прекрасные слова к моей песне "Місяць"", – добавила она.
Обновленный текст песни "Місяць"
Вранці, коли всі спали
Сни свої малювали
Мріяли незабаром
Прийде весна
Нашу країну зранку
З бомбами й на танках
На літаках зухвало
Люта прийшла війна.
Я кажу "ні"!
Жахливій цій війні
І бачу уві сні
Мирне небо
Я кажу "ні"!
Країна у вогні
Та переможні дні
Йдуть до тебе.
Поглядом дні й ночі
Ми літаки збиваємо
Ненавистю стріляймо
У ворогів.
Сльози даруєм Богу
Віримо в перемогу
Молимось, Україно
За мужніх твоїх синів.
Наталья Могилевская спела о войне:
Кого из звезд тоже вдохновила война
- Литовская группа LT United, представлявшая Литву на Евровидении 2006 года, поддержала Украину и переработала песню, с которой выступала на конкурсе.
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