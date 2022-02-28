Украинские знаменитости не теряют боевого духа и хорошего настроения. Украинская певица Светлана Тарабарова поделилась с поклонниками милым видео.

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Светлана Тарабарова показала дочурку "бандеровку"

Исполнительница сняла дочь Марию на видео. В ролике девочка играет на фортепиано неразборчивую мелодию. Звездная мамочка назвала это "боевым гимном", а Марию – "бандеровкой".

Боевой гимн для наших защитников ВСУ и Теробороны. Бандеровка Мария, 1,5 года, Украина непобедима,

– написала Светлана Тарабарова.

Дочь Светланы Тарабаровой:

Трогательное видео покорило сеть. Поклонники активно комментируют ролик:

"Светлана, держимся! Мы победим";

"Браво";

"Невероятная Маша";

"Украина непобедима";

"Мое солнышко, спасибо".