Украинские знаменитости не теряют боевого духа и хорошего настроения. Украинская певица Светлана Тарабарова поделилась с поклонниками милым видео.

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Светлана Тарабарова показала дочурку "бандеровку"

Исполнительница сняла дочь Марию на видео. В ролике девочка играет на фортепиано неразборчивую мелодию. Звездная мамочка назвала это "боевым гимном", а Марию – "бандеровкой".

Боевой гимн для наших защитников ВСУ и Теробороны. Бандеровка Мария, 1,5 года, Украина непобедима,
– написала Светлана Тарабарова.

Дочь Светланы Тарабаровой:

Трогательное видео покорило сеть. Поклонники активно комментируют ролик:

  • "Светлана, держимся! Мы победим";
  • "Браво";
  • "Невероятная Маша";
  • "Украина непобедима";
  • "Мое солнышко, спасибо".

ВСУ

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