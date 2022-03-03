На восьмой день войны почти не осталось звезд мирового шоу-биза, которые не выразили бы свою поддержку Украине. Вслед за моделями Кендалл Дженнер, Беллой Хадид и Эльзой Госк это сделала Роузи Хантингтон-Уайтли . Ее сердце разрывается из-за обездоленных матерей и детей.

Читайте также Pianoбой направил 100 000 гривен украинской армии: "Это не первая и не последняя поддержка ВСУ"

Рози Хантингтон-Уайтли поддержала Украину в войне с Россией

В инстаграм профиле с почти 15-миллионной аудиторией супермодель написала, что в отчаянии из-за войны в Украине. Она, как молодая мама, больше всего сочувствует детям, которые должны отсиживаться в бомбоубежищах.

Когда я сижу со своей семьей в безопасности, кормлю своего новорожденного ребенка, я думаю об украинских матерях и семьях, которые с младенцами прячутся ночью в бомбоубежищах… В эти моменты не знаешь, что написать или сказать, но мое сердце и мысли с народом Украины,

– написала Розе Гантингтон-Уайтли.

Она добавила, что поддерживает Украину не только словами, но и финансово. Модель пожертвовала средства в Unicef ​​Ukraine и призывает своих фанатов со всего мира делать то же.

Розе Гантингтон-Вайтли поддержала Украину в войне с Россией / Фото с инстаграммы модели

Как мировые знаменитости поддерживают Украину в войне – читайте здесь .

Полный текст публикации Роузи Хантингтон-Уайтли :

Наблюдать за последними днями в Украине было, мягко говоря, отчаянно и ужасающе.

Когда я сижу со своей семьей в безопасности, кормлю своего новорожденного ребенка, я думаю об украинских матерях и семьях, которые с младенцами и детьми прячутся ночью в бомбоубежищах или приезжают в лагеря, а семьи разделены границами с близкими, которых уже нет. В эти моменты не знаешь, что написать или сказать, но сердце мое и мысли с народом Украины. Сегодня я буду жертвовать Unicef ​​Ukraine. Если можете, пожалуйста, сделайте это тоже.

Мои друзья из Olēnich, одного из моих любимых украинских модных брендов, попросили меня поделиться ресурсами и информацией с теми, кто хочет знать, чем еще они могут помочь.