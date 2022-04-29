Я была рада, – жена Павлика рассказала, как в Израиле встретила Пугачеву с Галкиным.
Источник:инстаграм Екатерины Репьяховой
В начале апреля жена Виктора Павлика с мамой и сыном улетела в Израиль, где живет ее сестра. Очевидно, они остановились в том же городе, что Алла Пугачева с Максимом Галкиным, ведь Катя Репьяхова встретила их на улице.
О неожиданной встрече жена и концертный директор певца рассказала в инстаграме со 159-тысячной аудиторией. Она призналась, что была в приятном шоке, ведь 73-летняя Пугачева действительно прекрасно выглядит.
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Катя Репьяхова о встрече с Пугачевой и Галкиным
На днях Екатерина Репьяхова рассказывала, что в небольшом продуктовом магазине у дома ее сестры скупался российский пародист Максим Галкин. Уже в четверг, 28 апреля, она увидела его с женой своими глазами. Звездная пара как раз гуляла по улице.
Меня переполняют чувства. Мы встретили Макса и Аллу Борисовну недалеко от дома. Это значит, что они где-то соседи с нами. Алла Борисовна очень хорошо выглядит. Я невероятно рада была их видеть,
– поделилась Катя Репьяхова.
Катя Репьяхова о Пугачевой и Галкине / Скриншот из инстаграм-сторис блогерки
Что известно о позиции Максима Галкина
Напомним, 24 февраля Максим Галкин публично осудил войну, которую Россия развязала в Украине. Уже через два дня юморист поплатился за свою позицию – ему отменили все концерты и запретили по ТВ.
Так, он мгновенно потерял все контракты и уехал с семьей в Израиль. Там муж Пугачевой уже анонсировал гастрольный тур, часть денег из которого перечислит Украине – беженцам, вынужденным бежать от войны.