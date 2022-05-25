В изысканной блузе и брюках: королева Рания очаровала весенним образом
Источник:инстаграмм королевы Рании
Иорданская королева совершила новый публичный выход. В теплый весенний день Ее Величество надела белые брюки бермуды и цветную блузу.
Королева Рания всегда очаровывает красотой. Она следит за трендами в моде и всегда предстает перед публикой в эффектном наряде.
Интересно Принцу Чарльзу в Канаде подарили известную украинскую марку о российском корабле
Весенний образ королевы Рании
Для одной из рабочих встреч Ее Величество выбрала стильный и элегантный наряд. Рания предстала перед публикой в трендовых белых брюках бермудах. Соединила их с блузой белого, лавандового и коричневого цвета и с принтом в клетку. Наряды имели объемные четвертные рукава, а талию подчеркнул широкий коричневый пояс. Из обуви королева выбрала коричневые туфли-лодочки на каблуке.
Волосы Рания вложила в фирменные локоны, а на лице сделала безупречный макияж в нелепых оттенках с акцентом на глазах. Среди аксессуаров образ Ее Величества довершили лаконичная сумочка в тон туфель, браслеты и кольца.
Весенний образ королевы Рании / Фото с инстаграмма Ее Величества
Образы представителей королевских семей
- Недавно эффектный аутфит продемонстрировала представительница британской монаршей семьи – Кейт Миддлтон. На премьеру фильма она посетила роскошное вечернее платье черного цвета. Герцогиня Кембриджская нарушила королевский протокол, поскольку наряд обнажил ее плечи.
- Королева Елизавета II посетила публичное мероприятие в желтом образе с синими цветами в шляпке. Таким образом, она без слов поддержала Украину.
- Также Елизавета II побывала на конном шоу по случаю платинового юбилея ее правления. Для торжественного мероприятия Елизавета II надела голубое платье, расшитое камнями, а сверху накинула серую шаль.
- Кейт Миддлтон и принц Уильям встречались с волонтерами, собирающими средства для Украины. Тогда герцогиня надела черные классические брюки, молочную кофту и светло-бежевый пиджак. Довершила look сине-желтым значком, который надела у сердца.