В изысканной блузе и брюках: королева Рания очаровала весенним образом

Иорданская королева совершила новый публичный выход. В теплый весенний день Ее Величество надела белые брюки бермуды и цветную блузу.

Королева Рания всегда очаровывает красотой. Она следит за трендами в моде и всегда предстает перед публикой в эффектном наряде.

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Весенний образ королевы Рании

Для одной из рабочих встреч Ее Величество выбрала стильный и элегантный наряд. Рания предстала перед публикой в трендовых белых брюках бермудах. Соединила их с блузой белого, лавандового и коричневого цвета и с принтом в клетку. Наряды имели объемные четвертные рукава, а талию подчеркнул широкий коричневый пояс. Из обуви королева выбрала коричневые туфли-лодочки на каблуке.

Волосы Рания вложила в фирменные локоны, а на лице сделала безупречный макияж в нелепых оттенках с акцентом на глазах. Среди аксессуаров образ Ее Величества довершили лаконичная сумочка в тон туфель, браслеты и кольца.



Весенний образ королевы Рании / Фото с инстаграмма Ее Величества

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