Известны имена звездных ведущих Евровидения-2022: кто они

Уже этой весной грандиозный песенный конкурс Евровидение прогремит в Турине. Организаторы шоу уже определились с выбором ведущих шоу – ими стали самые успешные звезды не только итальянского, но и британского шоу-бизнеса.

Евровидение всегда является большим событием в музыкальном мире. Поэтому и вести его должны талантливые и яркие люди. В этом году к песенному конкурсу присоединились певица Лаура Паузини, телеведущий Алессандро Каттелан и исполнитель Мика.

К слову Вместо Сергея Притулы: кто стал новым ведущим финала Нацотбора Евровидения-2022

Звезды уже успели рассказать о своих впечатлениях в социальных сетях. К примеру, известный итальянский ведущий Алессандро Каттелан.

Большие новости сегодня. Жду вас на Евровидении!

– поделился в публикации артист.



Ведущие Евровидения 2022 / Фото из инстаграма конкурса

Алессандро Каттелан уже больше 20 лет является одним из самых знаменитых ведущих Италии. Он создал и вел много развлекательных вечеров, а также представил некоторые новые форматы шоу в Италии, такие как Total Request Live, Le Iene и X-Factor Italy.



Алессандро Каттелан / Фото из инстаграма

Интересно, что к конкурсу присоединился певец из Великобритании – Мика. Он возглавил UK Singles Chart с песней Grace Kelly и сразу стал поп-звездой. Сингл разошелся тиражом свыше 3 миллионов копий по всему миру, а его дебютный альбом Life In Cartoon Motion стал номером один в родной стране музыканта.

Нынешний песенный конкурс Евровидение принимает Италия в Турине, и я имею честь и гордость подтвердить, что буду одним из ведущих этого знакового конкурса! Спасибо Евровидению за то, что доверили мне вести мероприятие,

– написал британец.

MIKA – Relax, Take It Easy: смотрите клип онлайн

Еще одной ведущей конкурса стала Лаура Паузини – обладательница четырех премий Грэмми и Золотого глобуса. В 2021 году знаменитость номинировали на Оскар за лучшую оригинальную песню из фильма "Жизнь впереди".



Лаура Паузини / Фото из инстаграма

Женщина тоже присоединилась к коллегам и написала в своем инстаграме несколько приветственных слов.

Мы с Mika и Алессандро Каттеланом хотим поздравить вас с этим новым приключением. Музыка – это мечта, сказка и чудо. Евровидение, мы готовы мечтать!

– рассказала Паузини.

Laura Pausini - Yo Sì (Io Sì): смотрите клип онлайн

Что известно о Евровидении-2022