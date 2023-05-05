"Спасибо всем ссыкунам": известного певца не выпустили из Украины на концерт к Евровидению

В воскресенье, 7 мая, в Манчестере запланирован благотворительный концерт в рамках Евровидения-2023. Там должны выступить MELOVIN, Alyosha и KHAYAT, но Минкульт отказал ему в выезде из Украины.

На Ukrainian Eurovision Party, где будут собирать деньги в поддержку ВСУ, KHAYAT (настоящее имя – Андрей Хайат) не поедет. У него есть обратный билет из Великобритании, и он не раз выезжал за границу с благотворительной миссией, но на этот раз из Украины его не выпустили.

К теме Во впечатляющих костюмах от Фролова: TVORCHI впервые отрепетировали на сцене Евровидения-2023

KHAYAT не выпустили из Украины на концерт к Евровидению

Завтра мы должны были лететь на концерт в Манчестер. Билеты туда-обратно на руках, чемодан сложен. Но ничего не произойдет, потому что в разрешении на выезд отказали,

– пожаловался KHAYAT.

Финалист 9 сезона шоу "Голос країни" обратился к коллегам-артистам, которые выехали за границу с якобы благотворительной целью, но не вернулись, и назвал их "ссыкунами". По мнению певца, за подобные действия должна быть уголовная ответственность.

"Спасибо" всем, кто выехал за границу от Минкульта и не вернулся. Из-за таких ссыкунов как вы, даже имея неоднократный положительный опыт выезда, поехать в командировку теперь практически невозможно. Надеюсь, что вы все понесете уголовную ответственность", – эмоционально обратился KHAYAT.

Фото из инстаграм-сторис KHAYAT

Напомним, в Минкульте начали отказывать артистам в "письмах содействия" на выезд за границу, когда разразились скандалы со стендап-комиком Щегелем и режиссером Голубковым.

Андрей Щегель сбежал из Украины, прикрывшись гастролями в Турции, а затем дал скандальное интервью, заявив, что "это выбор ребят – погибать". Потому что у него самого три повестки, но он "реализует свое право на ох*енную жизнь" и живет в "комфортной психологической обстановке".

сбежал из Украины, прикрывшись гастролями в Турции, а затем дал скандальное интервью, заявив, что "это выбор ребят – погибать". Потому что у него самого три повестки, но он "реализует свое право на ох*енную жизнь" и живет в "комфортной психологической обстановке". После этого выяснилось, что именитый клипмейкер Тарас Голубков соврал, что едет в Европу снимать документальный фильм The War Diary. На самом деле он рванул в Москву делать клипы для россиянки Клавы Коки, которая выступала в Донецке, незаконно посещала оккупированный Крым и даже получала ордена от так называемой ДНР.