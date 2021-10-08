Известно место проведения Евровидения-2022

Организаторы Евровидения-2022 объявили, что песенный конкурс состоится в Турине, культурном центре северной Италии.

Уже весной 2022 года Евровидение состоится в Италии. Организаторы уже сообщили место проведения конкурса.

Важно Евровидение-2022 состоится в Турине: даты песенного конкурса

Где состоится Евровидение-2022

Право провести песенный конкурс предоставили Турину.

Итальянский город Турин победил в гонке, чтобы стать городом-хозяином 66-го конкурса песенного конкурса Евровидение,

– написали на официальном сайте.

Известно, что кроме Турина на место проведения Евровидения-2022 претендовали такие города: Милан, Болонья, Римини и Пезаро.

Напомним, в 2021 году Евровидение проходило в Нидерландах. Там победу одержала итальянская рок-группа Måneskin. Коллектив завоевал сердца поклонников в разных уголках Европы, где теперь гастролирует. В рамках тура, который состоится в начале 2022 года, Måneskin дадут концерт в Киеве. Фанаты раскупили билеты через несколько часов после старта продажи.