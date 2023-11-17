От разочарования до восторга: в сети бурно реагируют на десятку финалистов Нацотбора-2024

Наконец стало известно, кто из украинских артистов сразится за право представить страну на Евровидении. В сети реагируют на список финалистов: кто-то доволен, а кто-то разочарован.

В списка финалистов Национального отбора как уже знакомые лица, так и молодые украинские артисты. Есть те, кто уже пытался попасть на сцену Евровидения – например Jerry Heil, которая в этом году попробует свои силы в дуэте с Alyona Alyona. Есть певец, уже выступавший на музыкальном конкурсе – это MELOVIN.

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Как украинцы реагируют на финалистов Нацотбора

В комментариях под сообщением уже разгорается дискуссия по поводу финалистов. Многим понравился список участников, но они ждут обнародования конкурсных песен:

"Крутые все. Интересно послушать треки";

"Какие замечательные новости";

"Эти евровиденские ожидания. Когда там уже песни?"

Некоторые пользователи выражают разочарование таким подбором музыкантов.

"Что-то мне подсказывает, что кое-кого снова чисто для разнообразия привели в финал, без явного шанса на Евровидение";

"Сплошное разочарование";

"С каждым годом все больше тошнит от отбора... Почему нельзя быть не пристрастными?... ENKO купили этот отбор?".

, украинские еврофаны также будут иметь право выбора В скором времени появится голосование за участников из лонглиста, не попавших в десятку. Среди них зрители смогут выбрать еще одного финалиста по своему усмотрению – таким образом участников Нацотбора будет 11.

Тем временем поклонники болеют своими любимыми артистами. Многие комментарии в поддержку MELOVIN, YAKTAK и других:

"MELOVIN в десятке! Очень жду именно его песню и выступление";

"MELOVIN. Название песни уже говорит о чем-то великом и вдохновляющем";

"Я буду болеть за MELOVIN. Но желаю победы сильнейшей песни. Уж очень хочу их услышать!";

"YAKTAK, верим в твою победу, ты самый лучший";

"Достоин финала только YAKTAK, его песни это фантастика. Он самый лучший".

Как реагируют на финалистов / Скриншот из инстаграма

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