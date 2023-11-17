Организаторы известнейшего песенного конкурса решили сохранить наследие Ливерпуля. Да, слоганом Евровидения остается фраза – "United By Music".
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Назван слоган Евровидения-2024
BBC создала слоган "United By Music" для Евровидения-2023, чтобы продемонстрировать партнерство между Великобританией и Украиной, Ливерпулем и Киевом. Эта фраза отражает силу музыки объединять людей из разных уголков мира.
Слоган имел огромный успех и огласку, поэтому организаторы Евровидения решили использовать его для предстоящего конкурса в Швеции, который состоится в городе Мальме.
Европейский языковой союз принял важное решение – сохранить слоган для всех последующих лет и конкурсов. Эта фраза станет частью ценностей и стратегии Евровидения. Ведь "United By Music" – это не просто о единении, но и о разнообразии, инклюзивности, художественном самовыражении.
Представлен слоган Евровидения: смотрите видео онлайн
История слоганов на Евровидении
- Заметим, с 2002 года каждый следующий год для события выбирали другой конкурс. Исключение было только в 2009 году, когда Евровидение не сопровождало ни один лозунг. Тогда любая страна представляла свой слоган.
- Слоганы конкурса обычно несли призыв к ощущению и созданию музыки. А именно: "Feel the Rhythm!", "Light Your Fire!", "All Aboard!".