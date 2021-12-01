В изумрудном костюме: королева Летиция покорила элегантным образом
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Королевская чета Испании осуществила новый публичный выход. Ее Величество предстала перед камерами в элегантном костюме изумрудного цвета.
Монархи принимали гостей в королевском дворце. Как всегда, королева покорила сердца публики безупречным внешним видом.
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Элегантный образ королевы Летиции
Ее Величество предстала перед гостями в изумрудном костюме, который состоял из брюк и удлиненного пиджака. Соединила такой наряд с туфлями-лодочками в тон. Под пиджак Летиция надела блузку молочного цвета.
Ее образ получился очень элегантным и изысканным, подчеркнул изящную фигуру. Волосы королева, как обычно, уложила ровно, а на лице сделала повседневный макияж с акцентом на глазах.
Новый выход королевской четы Испании / Фото Getty Images
Новый выход королевской четы Испании / Фото Getty Images
Король Филипп VI на фото изображен в черном костюме, голубой рубашке и с красным галстуком. На лицах Филиппа и Летиции были защитные маски, что в очередной раз напоминает о важности соблюдения карантинных требований, ведь этого требуют современные реалии.
Недавно королевская чета Испании посетила монархов Швеции. Для первой встречи королева Летиция выбрала роскошное платье оранжевого цвета, которое дополнила изысканной накидкой коричневого цвета и неординарным головным убором.