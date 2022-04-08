Из-за правды о войне в Украине: страницу Оли Поляковой в инстаграмме заблокировали

Певица Оля Полякова активно освещала в инстаграмме кадры зверств, которые устроила российская армия в Украине. Поэтому ее страницу заблокировали.

Украинские знаменитости приобщились к борьбе с Россией на информационном фронте. Они пытаются донести правду о событиях в Украине с помощью социальных сетей. Однако часто в сети кадры с войны блокируют из-за якобы пропаганды насилия.

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Страницу Оли Поляковой в инстаграмме заблокировали

Оля Полякова является одной из тех женщин, которые выехали за границу, но активно транслируют в сети весь ужас, который происходит на их земле. В частности, она показывала жуткие снимки в инстаграмме. Теперь сообщила, что ее аккаунт был заблокирован.

Меня заблокировали в инстаграмме! За правду! За свидетельство ужасающих преступлений российских оккупантов в Украине! Но это не остановит меня, как и всех нас, в борьбе против русских подонков на территории нашей земли!

– эмоционально выразилась исполнительница.

Теперь Полякова будет показывать преступления русской армии в фейсбуке.



Олю Полякову заблокировали в инстаграмме / Скриншот страницы артистки

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