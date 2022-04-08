Из-за правды о войне в Украине: страницу Оли Поляковой в инстаграмме заблокировали
Источник:фейсбук Оли Поляковой
Певица Оля Полякова активно освещала в инстаграмме кадры зверств, которые устроила российская армия в Украине. Поэтому ее страницу заблокировали.
Украинские знаменитости приобщились к борьбе с Россией на информационном фронте. Они пытаются донести правду о событиях в Украине с помощью социальных сетей. Однако часто в сети кадры с войны блокируют из-за якобы пропаганды насилия.
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Страницу Оли Поляковой в инстаграмме заблокировали
Оля Полякова является одной из тех женщин, которые выехали за границу, но активно транслируют в сети весь ужас, который происходит на их земле. В частности, она показывала жуткие снимки в инстаграмме. Теперь сообщила, что ее аккаунт был заблокирован.
Меня заблокировали в инстаграмме! За правду! За свидетельство ужасающих преступлений российских оккупантов в Украине! Но это не остановит меня, как и всех нас, в борьбе против русских подонков на территории нашей земли!
– эмоционально выразилась исполнительница.
Теперь Полякова будет показывать преступления русской армии в фейсбуке.
Олю Полякову заблокировали в инстаграмме / Скриншот страницы артистки
Кроме того, украинские звезды получают угрозы от россиян :
- рэпер Потап рассказал, что получал сообщения из российских номеров с угрозами;
- телеведущая Маша Ефросинина, вероятно, при содействии Николая Баскова, обвиняется в плате за патриотические высказывания. В сети распространяют информацию о том, что ее кто купил за миллион долларов;
- российский рэпер Тимати в начале войны публично угрожал певцу Максу Барскому, который сейчас занимает проукраинскую позицию.