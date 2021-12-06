Украинская танцовщица Илона Гвоздева стала героиней одного из выпусков "Битвы экстрасенсов", Там раскрылась одна из ее тайн о брате. Как оказалось, на самом деле Руслан умер из-за передозировки наркотиками.

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Илона Гвоздева о потере родного

Хореограф считает, что очень мало виделась с родным братом. Причиной этому стал плотный график Илоны Гвоздевой и то, что мужчина работал в другой стране.

Отец больше уделял мне внимания, моему развитию. Это спровоцировало то, что Руслан отправился в Москву на заработки после армии, чтобы найти свой путь и судьбу. Когда уехал, мы виделись только раз в год. У меня как раз бурно началось творческое развитие: университет, студия и танцевальные проекты,

– рассказала Илона Гвоздева.

Танцовщица поделилась, что причиной зависимости брата могло стать то, что он не мог иметь детей: "Он заболел свинкой. Во взрослом возрасте это опасная болезнь. После этой болезни он уже не мог иметь детей. Он не смог осуществить свою основную цель, вырастить сына, к сожалению. Поэтому он не видел своего будущего".

Семья Илоны Гвоздевой знала о том, что Руслан зависим от наркотических веществ. Знаменитость подчеркнула, что если бы знала, как все закончится, то не отпустила его в Москву.

Он шутил всегда, что есть зависимость от наркотиков, но обещал бросить. Но он это делал много лет каждый день. Он старался не вдаваться в подробности своей жизни, но то, что он любил азартные игры – мы знали. Я писала только одно слово – извини. Извини, что мы не сумели почувствовать твою боль,

– растрогала Гвоздева.



Илона Гвоздева / Фото из инстаграма звезды

Ранее Илона Гвоздева рассказывала, что не верила в то, что ее брат умер из-за отравления медикаментами. Она считала, что ему "помогли".

Брат танцовщицы умер через год после смерти ее отца. Хоть отец звезды поборол рак, но не смог впоследствии справиться с метастазами в костях. "Папа умер у меня на руках", – делилась Илона Гвоздева.