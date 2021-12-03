Об уходе в вечность Нины Ургант стало известно недавно. Как сообщается, актриса закончила жизненный путь у себя дома, в Санкт-Петербурге. Артистка была матерью актера Андрея Урганта и бабушкой популярного российского ведущего Ивана Урганта.

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Вероятно, причиной смерти Нины Ургант стали проблемы со здоровьем, ведь когда-то в одном из интервью женщина делилась, что болеет недугом Паркинсона.



Умерла Нина Ургант / Кадр из фильма

Ургант была актрисой Ленинградского театра и имела большую популярность среди зрителей. Один из самых известных фильмов с ее участием – "Белорусский вокзал", где Нина сыграла медсестру Раю.