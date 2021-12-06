Українська танцівниця Ілона Гвоздьова стала героїнею одного з випусків "Битви екстрасенсів", Там розкрилась одна з її таємниць про брата. Як виявилося, насправді Руслан помер через передозування наркотиками.

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Ілона Гвоздьова про втрату рідного

Хореографиня вважає, що дуже мало бачилась з рідним братом. Причиною цьому став щільний графік Ілони Гвоздьової та те, що чоловік працював в іншій країні.

Батько більше приділяв мені уваги, моєму розвитку. Це спровокувало те, що Руслан відправився до Москви на заробітки після армії, щоб знайти свій шлях та долю. Коли поїхав, ми бачилися лише раз на рік. У мене якраз бурхливо розпочався творчий розвиток: університет, студія та танцювальні проєкти,

– розповіла Ілона Гвоздьова.

Танцівниця поділилась, що причиною залежності брата могло стати те, що він не міг мати дітей: "Він захворів на свинку. У дорослому віці це небезпечна хвороба. Після цієї хвороби він уже не міг мати дітей. Він не зміг здійснити свою основну мету, виростити сина, на жаль. Тому він не бачив свого майбутнього".

Сім'я Ілони Гвоздьової знала про те, що Руслан залежний від наркотичних речовин. Знаменитість підкреслила, що якби знала, як все закінчиться, то не відпустила його до Москви.

Він жартував завжди, що є залежність від наркотиків, але обіцяв покинути. Але він це робив багато років щодня. Він намагався не вдаватися до подробиць свого життя, але те, що він любив азартні ігри – ми знали. Я писала тільки одне слово – вибач. Вибач, що ми не зуміли відчути твій біль,

– зворушила Гвоздьова.



Ілона Гвоздьова / Фото з інстаграму зірки

Раніше Ілона Гвоздьова розповідала, що не вірила в те, що її брат помер через отруєння медикаментами. Вона вважала, що йому "допомогли".

Брат танцівниці помер через рік після смерті її тато. Хоч батько зірки поборов рак, але не зміг згодом впоратися з метастазами у кістках. "Тато помер у мене на руках", – ділилась Ілона Гвоздьова.