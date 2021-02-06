Успешная танцовщица и победительница "Танцев со звездами" Илона Гвоздева впервые рассказала о трагедии в семье. Отец звезды умер от рака прямо на руках у дочери, а родной брат ушел из жизни через год после его смерти.

Знаменитость признается, что мужественно перенесла потери и не могла позволить себе быть слабой, так как поддерживала маму Нину. Деталями и личными переживаниями она поделилась в новом интервью.

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Илона Гвоздева о смерти отца

В 2014 году у отца танцовщицы Александра диагностировали последнюю стадию рака легких. После лечения в столице мужчина поборол тяжелый недуг, однако у него появились метастазы в костях, которые вылечить невозможно.

"Саркома просто сжирает изнутри, и человек сгорает. И это была очень большая трагедия, особенно для моей мамы... Я понимала, что мне нельзя быть слабой", – призналась Илона Гвоздева.

Танцовщица была очень близка с папой, поэтому при смерти мужчина сразу же позвонил дочери и попросил, чтобы она приехала. На тот момент ее родители жили в селе Останино, в Крыму, однако Илона Гвоздева примчалась домой на следующий же день. После разговора с дочкой мужчина умер.

"Дочка, приезжай, пожалуйста, потому что мне кажется, я умру завтра". Я приехала, и мы с ним поговорили, и все. И я была первым человеком, который констатировал смерть отца.. Папа умер у меня на руках,

– поделилась танцовщица.

Илона Гвоздева о смерти брата

Танцовщица впервые объявила, что имела старшего на четыре года брата Руслана. Он умер через год после смерти отца звезды. Мужчина жил в России и занимался мебельной фурнитурой. Ему был всего 31 год. В заключении врачей говорилось о том, что причиной смерти Руслана стало отравление медикаментами. Однако как Илона Гвоздева, так и ее мама Нина уверены, что это неправда.

"Нам кажется, что ему помогли (умереть – ред. Showbiz 24). Были общие друзья, у них были какие-то ссоры между собой. Он любил играть в казино. Его нашли на скамейке, как будто он заснул на улице", – рассказала Илона Гвоздева.

Семья хотела начать собственное расследование обстоятельств смерти Руслана, однако из-за войны на Востоке процесс усложнился.