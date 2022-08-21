Принц Гарри и Меган Маркл вместе с детьми приезжали на празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Однако тогда встречи с королевскими родственниками были краткими. По официальным данным, братья Гарри и Уильям не разговаривали с прошлым летом, когда открывали памятник принцессе Диане на территории Кенсингтонского замка.
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Почему Гарри и Меган прилетят в Великобританию
- 5 сентября супруги должны быть на Всемирном саммите One Young World Summit. Туда съедутся молодые лидеры из более чем 190 стран мира, а Меган Маркл выступит с речью на церемонии открытия.
- 6 сентября Гарри и Меган отправятся в Дюссельдорф, где посетят мероприятие, посвященное Играм непокоренных.
- 8 сентября Гарри выступит с речью на церемонии вручения наград WellChild Awards в Лондоне.
Гарри не встретится с братом
В расписании супругов нет встречи со старшим братом Гарри – принцем Уильямом. И это при том, что пары будут жить на расстоянии 800 метров друг от друга.
Как известно, герцоги Кембриджские вместе с детьми совсем скоро будут переезжать из Кенсингтонского дворца в коттедж Аделаида. Он расположен недалеко от Виндзорского замка. А Гарри и Меган, скорее всего, остановятся в коттедже Фрогмор-хауз, расположенном на территории Виндзорского замка. Там они жили до переезда в США.