Маша Ефросинина не скрывала, что ее очень интересует, как Лачен собрал более миллиона подписчиков в телеграмме, как раскручивал его и считает ли бизнесом. Она даже призналась, что идея об интервью пришла ей после того, как увидела безумную любовь публики к Игорю.

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На съемках шоу "Пожежа" в Варшаве Дантес и Дурнев спросили ее о Лачене, а она решила пошутить, что не знает, кто это. Тогда зрители буквально "зафукали" звезду.

Я думаю: "Вот дура". Времена таких шуток и такой бравады от Маши закончились, потому что зал показал мне: "Нет, нет, нет, этого парня не трогай". И потому, конечно, в этот самый момент я позвонила и сказала: "Хочу интервью с Лаченом". Конечно, я знала о тебе,

– рассказала Маша Ефросинина.

Твиттер раскритиковал Ефросинину за интервью с Лаченом

Первой в твиттере Машу Ефросинину раскритиковала автор анимированных муралов Татьяна Зубко. Ей показалось, что блогерша пыталась раскусить Лачена, чтобы по его схеме собрать себе подписчиков.

"Иногда интервью раскрывает интервьюера больше, чем гостя. 26 минут разговора с Лаченом упаковывается в голодные вопросы Ефросининой: "Подписчики! Подписчики! Как ты насобирал подписчиков? Что ты почувствовал, когда пришел миллион подписчиков? Ты покупал рекламу?" – написала Татьяна Зубко.

Пользователи твиттера поддержали ее и заметили, что интервью у Лачена Ефросинина якобы взялась для того, чтобы засветиться перед его миллионной аудиторией:

"Складывается впечатление, что у нее целая куча комплексов, и это довольно сильно заметно";

"У нее такой вайб, словно ее заставили задавать каждый вопрос, и ответ не очень интересен";

"Мне она самый слабый интервьюер из всех. Пыталась смотреть ее видео, но столько неинтересных вопросов еще нужно найти";

"Как я себе объясняю, то она с головой в этой компании звезд, где надо "больше, чаще, ярче, показатели, рейтинги, просмотры". Успех ради успеха";

"Мне тоже очень наивно она звучала. Я списала это на то, что так она пыталась его расслабить, разговорить".

Фаны поддержали Ефросинину в ютубе

В то время как в комментариях на ютубе Машу Ефросинину нахваливают за молодежность и профессионализм: