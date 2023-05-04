Иванна Сахно и Кэтрин Винник пока не объявили о приезде в Украину в своих соцсетях, но уже сфотографировались на фоне сгоревшей российской техники на Софийской площади в Киеве. Фото опубликовать на страницах платформы United24.

Читайте также Боно из U2 нарисовал портрет Зеленского для обложки американского журнала

Кэтрин Винник и Иванна Сахно в Киеве

В Киев приехала актриса и продюсер Кэтрин Винник. Еще в марте звезда "Викингов" стала послом UNITED24. Вместе с ней столицу посетила наша специальная гостья – актриса Иванна Сахно, играющая роль в сериале "Звездные войны: Асока",

– говорится в подписи.

Рядом с голливудскими актрисами изображены креативный директор And Us Джейми Кенневэй, создававший проекты для платформы United24, Мак Рейнольдс – менеджер американской группы Imagine Dragons, а также их оператор-постановщик Тай Арнольд.

Кэтрин Винник и Иванна Сахно в Киеве / Фото с инстаграма United24

В комментариях приезду мировых знаменитостей радуются фоловеры со всего мира:

"Ради видеть";

"Спасибо за поддержку. Мы гордимся и рады видеть вас как послов. Слава Украине";

"Большие усилия. Мы должны продолжать помогать и поддерживать, чтобы это ужасное варварское вторжение РФ в Украину закончилось. Тогда мы должны поддержать их вступление в НАТО и помочь в восстановлении Украины".

Напомним, что к фандрейзинговой платформе United24 звезда "Викингов" Кэтрин Винник присоединилась только 1 марта 2023 года, хотя Украину поддерживает с первых дней российского вторжения. Она стала послом инициативы, лично пообщалась с Владимиром Зеленским по видеосвязи и сосредоточилась на программе восстановления. Кэтрин Винник уже была в Киеве – прилетала в августе 2021 года на мероприятия ко Дню Независимости.

25-летняя Иванна Сахно тоже всегда гордилась быть украинкой, а после большого вторжения России выходила на протесты в Нью-Йорке и рассказывала миру, что Украину и ее родной Киев бомбят.

Важно, что солист Imagine Dragons Дэн Рейнольдс хоть и не приехал в Украину, но отправил свою команду. Американская группа, как и Кэтрин Винник, является послом United24 и также мощно поддерживает Украину – поднимает сине-желтые флаги на концертах, обращается к пассажирам самолета SkyUp, чтобы напомнить о войне и собрать средства на медицинскую помощь.