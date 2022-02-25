После длительного перерыва в инстаграме (с ноября 2021 года) молодая актриса из фильмов "Пик страха", "Трансформеры", "Шпион, который меня кинул" и других, решила поддержать свою страну. В ночь с 23 на 24 февраля Иванна опубликовала заявление о том, что Россия напала на Украину.

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В своей заметке она кратко описала ситуацию в Украине и призвала своих поклонников и коллег выйти вместе с ней на протест в Нью-Йорке. Она написала дату и время события, а также призвала присоединяться к диаспорной платформе Razom for Ukraine. В частности, оставила в биографии профиля линк для финансовой помощи украинской армии.

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Днем 24 февраля Сахно вышла на митинг с сотнями украинцев и американцев, которые имели с собой сине-желтые флаги, а также плакаты с призывами остановить войну.

"Нью-Йорк. Идем маршем к Генеральному консульству Российской Федерации. Пожалуйста, придите. Слава Украине!", – написала звезда.

Чтобы следить за всей хронологией событий войны России с Украиной – читайте здесь.

"Метро используют как бункер"

В пятницу, 25 февраля, Иванна Сахно опубликовала еще одно, не менее трогательное сообщение, где показала родную станцию метро в Киеве, которая теперь стала укрытием от бомбардировок.

Сейчас это мое родное метро в Киеве. Место, где я каждое утро отправлялась в школу, где мы с семьей ехали на марши Оранжевой революции в 2004 году и Революции Достоинства в 2013 году. Единый народ моей страны использует сейчас как бункер,

– подчеркнула актриса.

"Украину бомбят. Когда я это говорю, мой район захватывают. Это террористический акт", – констатировала Иванна и призывает НАТО закрыть авиапространство Украины, поскольку страна не может контролировать собственное небо.

"Люди гибнут. Санкции очень ценятся, но они для долгосрочного прогресса. Санкции не помешали Путину продолжить вторжение сегодня утром. Санкции не мешают российским ракетам влетать в здания с гражданскими. Санкции не мешают российским танкам пройти мою Родину. Санкции не мешают детям потерять отца на войне", – добавила 24-летняя девушка.



Метро Киева, где люди прятались ночью от бомбардировок / Фото из инстаграма актрисы

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию.



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