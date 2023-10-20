Предложение Петрожицкой сделали в Италии этим летом. Она согласилась стать женой Алексея и намерена жить на две страны.

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Дарья Петрожицкая выходит замуж

После полномасштабного вторжения актриса уехала к любимому в Германию. Алексей родом из Харькова, но уже много лет живет в Гамбурге, где работает аналитиком. Он не берет немецкого гражданства, потому что не хочет отказываться от украинского.

Петрожицкая призналась, что это была любовь с первого взгляда. Она любит своего избранника за то, какая она рядом с ним.

"Я обручена. Это не то, что какой-то секрет. Просто нам двоим показалось, что сейчас это не очень актуально... Мой маленький страх жить на две страны. Я не знаю, как это будет, но мы рискнем", – сказала актриса.



Дарья Петрожицкая показала кольцо / Скриншот с видео

Оказывается, предложение любимый сделал ей в Италии этим летом. Это произошло в последний день поездки, когда влюбленные катались в гондоле в Венеции.

Мы плывем в этой гондоле, у меня грязная голова, панамка, шорты, майка, и здесь мы заплываем в улочку, где никого нет. И этот гондольер начинает петь… Леша предложил меня сфоткать, я возвращаюсь, а он стоит с кольцом. Я хихикала минут три и переспрашивала: "Ты серьезно?",

– вспомнила Петрожицкая.

Актриса часто публикует фотографии с любимым в соцсети, но она скрывает его лицо. Пара вместе около 3 лет.



Дарья Петрожицкая с новым любимым / Фото с ее инстаграммы

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