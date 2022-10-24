Она делает отвратительные вещи: Иван Леньо с Kozak System жестко высказался о таких, как Повалий

Не все украинские артисты поддержали Родину после нападения России 24 февраля. Некоторые, такие как Таисия Повалий, до сих пор танцуют под дудку Кремля. Лидер Kozak System Иван Леньо говорит, что они для него просто не существуют.

Иван Леньо из фольк-рок группы Kozak System считает, что для того, чтобы называться украинским артистом, мало просто иметь паспорт с трезубцем. Так что таких звезд-предателей, как Повалий, он давно вычеркнул из списка коллег-украинцев.

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Иван Леньо об украинских звездах, которые поддерживают Путина

Быть рожденным в Украине – ни о чем не говорит. Иметь украинский паспорт – ни о чем не говорит. Они не сдали ни один экзамен на украинскость, получая этот паспорт. Какая мне разница, рожденный этот человек в Киеве или где-нибудь в другом месте? Мне важно, что он делает. А делает он отвратительные вещи. Он продал свою душу дьяволу. Вот и все,

– сказал Иван Леньо.

Фронтмен Kozak System отметил, что сейчас как никогда плодотворно работает на победу Украины, поэтому оглядываться на оставшихся в Москве коллег-предателей ему некогда.

"Сейчас такое время, что нужно быть эффективным. Самое главное – ты должен чувствовать свой народ. Я, как музыкант, мне кажется, делаю это достаточно эффективно. И мне действительно совершенно не интересно, что творится за пределами Украины там, где это болото московское. Вот правда неинтересно", – признался музыкант.

Иван Леньо об украинских артистах, поддерживающих Путина: смотрите видео онлайн на 36:49

Кстати, ранее лидер Kozak System гневно высказывался о Светлане Лободе и Вере Брежневой, которая неожиданно спела по-украински: