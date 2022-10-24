До провозглашения независимости Украины Иван Леньо учился в России, но когда в Киеве открыли класс аккордеона, сразу вернулся домой. Артист не скрывает, что даже тогда было сложно учиться в России, поскольку он рос в патриотической семье.

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Иван Леньо о деде, который был сотником УПА

Музыкант рассказал, что его дедушка был сотником Украинской повстанческой армии. Поэтому в семье артиста всегда было патриотическое воспитание, Иван с детства знал историю родины, за что сражались его предки. Поэтому во время учебы в Воронеже было сильное желание как можно скорее вернуться домой.

Я не хотел оставаться там. Ну, чужое мне оно было. Я действительно из бандеровской семьи. Мой дед был сотником УПА. И меня воспитывали достаточно патриотично,

– рассказал артист.

В детстве отец рассказывал Ивану, что его дедушка был лично знаком со Степаном Бандерой, они дружили.

Дед сидел неоднократно за столом со Степаном Бандерой,

– сказал музыкант.

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Иван Леньо является одним из тех музыкантов, которые всегда пропагандировали украинскую культуру. Во время войны артист вместе с группой Kozak System проводит благотворительные концерты не только в Украине, но и в Европе. Музыканты делают все для того, чтобы мир не забывал о войне. Лидер коллектива раньше отмечал – если человек не умеет воевать, то должен бороться за победу на других фронтах.

Сейчас коллектив находится в благотворительном уличном туре. Где можно услышать исполнение легендарных песен Kozak System – узнайте в соцсетях группы.