Іван Леньо з фольк-рок гурту Kozak System вважає, що для того, аби називатися українським артистом, замало просто мати паспорт з тризубом. Тож таких зірок-запроданців, як Повалій, він давно викреслив зі списку колег-українців.

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Іван Леньо про українських зірок, які підтримують Путіна

Бути народженим в Україні – ні про що не говорить. Мати український паспорт – ні про що не говорить. Вони не здали жодного екзамену на українськість, отримуючи цей паспорт. Яка мені різниця, народжена ця людина в Києві чи десь в іншому місці? Мені важливо, що вона робить. А робить вона паскудні речі. Вона продала свою душу дияволу. От і все,

– сказав Іван Леньо.

Фронтмен Kozak System зауважив, що зараз як ніколи плідно працює на перемогу України, тож озиратися на колег-зрадників, які залишилися в Москві, йому ніколи.

"Зараз такий час, що треба бути ефективним. Найголовніше – ти маєш відчувати свій народ. Я, як музикант, мені здається, роблю це достатньо ефективно. І мені дійсно абсолютно не цікаво, що робиться за межами України там, де це болото московське. От правда нецікаво", – зізнався музикант.

Іван Леньо про українських артистів, які підтримують Путіна: дивіться відео онлайн на 36:49

До речі, раніше лідер Kozak System гнівно висловлювався про Світлану Лободу та Віру Брежнєву, яка несподівано заспівала українською: