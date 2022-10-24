Іван Леньо з фольк-рок гурту Kozak System вважає, що для того, аби називатися українським артистом, замало просто мати паспорт з тризубом. Тож таких зірок-запроданців, як Повалій, він давно викреслив зі списку колег-українців.
До теми Сидів за одним столом з Бандерою, – дід лідера гурту Kozak System був сотником УПА
Іван Леньо про українських зірок, які підтримують Путіна
Бути народженим в Україні – ні про що не говорить. Мати український паспорт – ні про що не говорить. Вони не здали жодного екзамену на українськість, отримуючи цей паспорт. Яка мені різниця, народжена ця людина в Києві чи десь в іншому місці? Мені важливо, що вона робить. А робить вона паскудні речі. Вона продала свою душу дияволу. От і все,
– сказав Іван Леньо.
Фронтмен Kozak System зауважив, що зараз як ніколи плідно працює на перемогу України, тож озиратися на колег-зрадників, які залишилися в Москві, йому ніколи.
"Зараз такий час, що треба бути ефективним. Найголовніше – ти маєш відчувати свій народ. Я, як музикант, мені здається, роблю це достатньо ефективно. І мені дійсно абсолютно не цікаво, що робиться за межами України там, де це болото московське. От правда нецікаво", – зізнався музикант.
Іван Леньо про українських артистів, які підтримують Путіна: дивіться відео онлайн на 36:49
До речі, раніше лідер Kozak System гнівно висловлювався про Світлану Лободу та Віру Брежнєву, яка несподівано заспівала українською:
- Іван Леньо наголошував, що не вийде на одну сцену з Лободою, аж поки та не "усвідомить, яке величезне зло робила, гастролюючи там, не проявляючи свою громадянську позицію тут";
- він також не вірить, що останні 8 років Віра Брежнєва фінансувала українські батальйони, адже вона ніде про це не заявляла: "Віра Брежнєва, ти стидаєшся допомоги ЗСУ? Так це ще гірше! Краще не допомагай, сиди в Росії і співай пєсєнки".