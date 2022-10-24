Иван Леньо из фольк-рок группы Kozak System считает, что для того, чтобы называться украинским артистом, мало просто иметь паспорт с трезубцем. Так что таких звезд-предателей, как Повалий, он давно вычеркнул из списка коллег-украинцев.

К теме Сидел за столом с Бандерой, – дед лидера группы Kozak System был сотником УПА

Иван Леньо об украинских звездах, которые поддерживают Путина

Быть рожденным в Украине – ни о чем не говорит. Иметь украинский паспорт – ни о чем не говорит. Они не сдали ни один экзамен на украинскость, получая этот паспорт. Какая мне разница, рожденный этот человек в Киеве или где-нибудь в другом месте? Мне важно, что он делает. А делает он отвратительные вещи. Он продал свою душу дьяволу. Вот и все,

– сказал Иван Леньо.

Фронтмен Kozak System отметил, что сейчас как никогда плодотворно работает на победу Украины, поэтому оглядываться на оставшихся в Москве коллег-предателей ему некогда.

"Сейчас такое время, что нужно быть эффективным. Самое главное – ты должен чувствовать свой народ. Я, как музыкант, мне кажется, делаю это достаточно эффективно. И мне действительно совершенно не интересно, что творится за пределами Украины там, где это болото московское. Вот правда неинтересно", – признался музыкант.

Иван Леньо об украинских артистах, поддерживающих Путина: смотрите видео онлайн на 36:49

Кстати, ранее лидер Kozak System гневно высказывался о Светлане Лободе и Вере Брежневой, которая неожиданно спела по-украински: