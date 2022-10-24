Иван Леньо из фольк-рок группы Kozak System считает, что для того, чтобы называться украинским артистом, мало просто иметь паспорт с трезубцем. Так что таких звезд-предателей, как Повалий, он давно вычеркнул из списка коллег-украинцев.
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Иван Леньо об украинских звездах, которые поддерживают Путина
Быть рожденным в Украине – ни о чем не говорит. Иметь украинский паспорт – ни о чем не говорит. Они не сдали ни один экзамен на украинскость, получая этот паспорт. Какая мне разница, рожденный этот человек в Киеве или где-нибудь в другом месте? Мне важно, что он делает. А делает он отвратительные вещи. Он продал свою душу дьяволу. Вот и все,
– сказал Иван Леньо.
Фронтмен Kozak System отметил, что сейчас как никогда плодотворно работает на победу Украины, поэтому оглядываться на оставшихся в Москве коллег-предателей ему некогда.
"Сейчас такое время, что нужно быть эффективным. Самое главное – ты должен чувствовать свой народ. Я, как музыкант, мне кажется, делаю это достаточно эффективно. И мне действительно совершенно не интересно, что творится за пределами Украины там, где это болото московское. Вот правда неинтересно", – признался музыкант.
Иван Леньо об украинских артистах, поддерживающих Путина: смотрите видео онлайн на 36:49
Кстати, ранее лидер Kozak System гневно высказывался о Светлане Лободе и Вере Брежневой, которая неожиданно спела по-украински:
- Иван Леньо подчеркивал, что не выйдет на одну сцену с Лободой, пока та не "поймет, какое огромное зло делала, гастролируя там, не проявляя свою гражданскую позицию здесь";
- он также не верит, что последние 8 лет Вера Брежнева финансировала украинские батальоны, ведь она нигде об этом не заявляла: "Вера Брежнева, ты стыдишься помощи ВСУ? Так это еще хуже! Лучше не помогай, сиди в России и пой песенки".