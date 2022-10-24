Смешно и противно, – лидер Kozak System раскритиковал Потапа, который записался в ТрО с Испании

В сентябре Потап наконец-то вернулся в Украину из-за границы и рассказал, что рвался на фронт. После насмешек он даже показал контракт добровольца терробороны. Фронтмен группы Kozak System Иван Леньо признался, что испытал тогда испанский стыд.

Иван Леньо из Kozak System честно заявил, что не уважал Потапа до войны, поэтому после 24 февраля его мнение о коллеге не изменилось. Он не считает репера достойным человеком и советует ему не высовываться со своим героизмом.

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Лидер Kozak System подверг критике Потапа

Потап достаточно хитрый человек, который может и вашим, и нашим. Вот он, как и был таким, таким и остался. Что стоит его этот испанский стыд, когда он записался в ТрО заочно и продолжал находиться за границей. Смешно это, смешно и противно. Взрослый человек, мог бы такого хотя бы не говорить. Сиди тихо и вообще не высовывайся, если ты продолжаешь быть за границей,

– эмоционально прокомментировал Иван Леньо.

Напомним, что в первом с 24 февраля интервью Потап рассказал, как хотел ехать на фронт, на передовую, но отец "заочно записал его в терроборону". Сеть ему не поверила, репера троллил даже Коля Серга, раскаявшийся за карьеру в России и вступивший в ряды ВСУ. После этого звезда показал контракт добровольца терробороны, который утвержден приказом Минобороны Украины 7 марта 2022 года.

"Очно. Для всех "изменоискателей". Напомню, измена начинается с буквы Z", – ответил Потап всем хейтерам.

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