Итоги недели: каминг-аут MELOVIN, бракосочетание "Холостяка" и открытие Каннского фестиваля

Прошедшая неделя изобиловала заголовками о скандальных событиях на фестивале Atlas Weekend, немало украинских и зарубежных звезд заявили о своих чувствах, а на Лазурном побережье Канн дебютировали лучшие европейские фильмы.

Atlas Weekend – в разгаре

Вот и вернулся после двух лет перерыва знаменитый музыкальный фестиваль Atlas Weekend. В прошлом году событие отменили из-за пандемии коронавируса, но в этом году на мероприятие организаторы пригласили немало звезд из Украины, стран СНГ, в том числе и из России.

К слову Валерий Меладзе на Atlas Weekend:как прошло выступление певца из страны-агрессора и реакция сети

Одним из представителей российского шоу-бизнеса стал Валерий Меладзе, участие которого в Atlas Weekend было заявлено ​​еще в начале июня. Тогда фанаты фестиваля были возмущены участием российского исполнителя, но организаторы в комментарии 24 каналу отметили, что приезд Меладзе на Atlas Weekend – это всего лишь реакция на большой общественный запрос среди украинцев.

Стоит отметить, что Валерий Меладзе никогда публично не комментировал действия России-агрессора на территории Украины и избегал тему крымского вопроса, откровенно заявляя, что не хочет ездить с концертами на полуостров, чтобы потом не попасть в "черный список Минкульта" в Украине. Впрочем, это не отрицает тот факт, что Меладзе тесно дружит с российским окружением, которое поддерживает действия Кремля, а также недавно выступал в Беларуси, когда в то время в стране массово задерживали оппозиционеров и митингующих.

Не меньшим скандалом отметилась и российская рок-группа Wildways, солист которого после выступления сказал "Боже, храни царя", намекая на президента России Путина. Произошло это на четвертый день фестиваля, 8 июля. Украинские фанаты мгновенно отреагировали на его фразу популярной песней-кричалкой "Путин х**ло". Такую "композицию" музыканты никак не прокомментировали, но до сих пор непонятно, почему они сказали свою скандальную фразу.

Wildways на Atlas Weekend: смотрите видео онлайн 18+

В первый день фестиваля, 5 июля, зрителей Atlas Weekend ждала не менее шокирующая новость – MELOVIN совершил каминг-аут прямо на сцене. Он заявил, что является бисексуалом, поцеловав перед публикой и девушку, и парня. Поэтому исполнитель стал первым представителем украинского шоу-бизнеса, который открыто заявил о своей нетрадиционной ориентации. Реакция на поступок MELOVIN была самой разнообразной – от одобрения со стороны звезд и людей, так и до сплошного возмущения. Некоторые поклонники даже начали подозревать звезду в "хайпе". Момент каминг-аута артиста "выбросил" со своей телетрансляции канал М1, после этого объяснив, что все моменты выступления исполнителей перед этим должны быть согласованы.

Тина Кароль в свой первый день выступления на Atlas Weekend в роли хедлайнера мероприятия тоже успела "поймать волну хейта". Звезда выступила с впечатляющим шоу, которое радушно встретили поклонники. Но несколько номеров с участием живого питона зрители приняли с возмущением. По их мнению, звезда напрасно эксплуатировала животное ради собственных целей. Пока ни организаторы, ни зоозащитники, ни представители певицы не прокомментировали инцидент.

Открытие Каннского фестиваля

Не менее эмоционально приняли в Европе открытие Каннского кинофестиваля. Он начался 6 июля и продлится до 17 июля. В прошлом году, как и многие другие события, фестиваль отменили из-за пандемии, поэтому звезды и режиссеры радушно встретили киномероприятие. Среди программы фестиваля в этом году представят два украинских фильма:

игровой фильм режиссера и сценариста Эли Граппа "Ольга" ;

; документальный фильм Сергея Лозницы "Бабий яр. Контекст".

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Что касается красной дорожки фестиваля, то там уже успели покрасоваться первые звезды: Белла Хадид, Леони Ханне, Кэндис Свейнпол, Карла Бруни, Марион Котияр и другие.

Кто получит главный приз фестиваля – узнаем уже через неделю.

Пора свадеб

Летом, как правило, немало звезд утверждают свои отношения перед государствами, чтобы сразу отправиться в медовый месяц или просто собрать вокруг себя близких людей во время отпусков. Поэтому стало известно, что одной из таких является 51-летняя певица Гвен Стефани, которая тайно вышла замуж 3 июля. Звезда вышла замуж за своего коллегу – 45-летнего кантри-артиста Блейка Шелтона. Свадьба состоялась в кругу ближайших на ранчо кантри-певца в Оклахоме. Пара встречалась 6 лет. Артистка выбрала для свадьбы 2 разных платья от эпатажного дизайнера Веры Вонг.

Тайную свадьбу также устроил украинский актер Тарас Цимбалюк. Он женился на Тине Антоненко после нескольких лет отношений. Свадьба пары также состоялась 3 июля, вероятно, в Карпатах, откуда пара опубликовала волшебное совместно фото в халатах молодоженов. Тина рассказала, что на празднике также были лишь ближайшие родственники и друзья. Известно, что пара познакомилась на съемках клипа Монатика на трек "Вечность". Там девушка работала художницей по гриму. Цимбалюк сделал предложение своей возлюбленной в прямом эфире шоу "Танцы со звездами" в 2020 году.

Звезда 10 сезона шоу "Холостяк" Максим Михайлюк – уже не холостяк, ведь 9 июля он тайно женился в одном из киевских загсов на своей любимой – модели Даше Хлистун. Пара около года находится в отношениях и уже даже успела стать родителями – 4 месяца назад у девушки родилась дочь, которую они назвали Арианой. Стоит добавить, что с победительницей "Холостяка" у Макса отношения не сложились – он разошелся с Дашей Ульяновой из-за секса на проекте с другой девушкой. Впрочем, Михайлюк достаточно быстро закрутил роман с Хлистун.



Макс Михайлюк с Дашей Хлистун и ведущей / Фото с инстаграма церемонимейстра Юлии

У Беллы Хадид – новый роман

У одной из самых известных моделей мира Беллы Хадид появился новый ухажер. Им стал артдиректор, который разрабатывает обложки альбомов для знаменитостей, – Марк Калман. Вместе с ним звезда прилетела на отдых в Канны, где красовалась на красной дорожке. Звезда давно не афишировала никаких отношений с мужчинами. Последний раз она имела роман в 2019 году, когда в очередной раз "сошлась" с канадским исполнителем The Weeknd. Что касается Марка Калмана, то он познакомился с Беллой благодаря совместным друзьям. Их впервые видели вместе за обедом в начале июня.



Белла Хадид с новым бойфрендом / Фото с инстаграма модели