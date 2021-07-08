24-летняя Белла Хадид дерзко обнародовала новые отношения. После модного показа в Париже и фантастического появления на Каннском фестивале она ошарашила фанов фото, на котором целуется с неизвестным мужчиной. Влюбленные позировали на балконе с видом на Средиземное море.

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Время моей жизни. Здоровая, работаю, любима,

– лаконично написала Белла Хадид.

Белла Хадид с новым бойфрендом / Фото из инстаграма модели

Журналисты рассекретили, что новым избранником Беллы Хадид является Марк Калман! Их видели вместе еще в начале июня. Тогда пару застали за обедом в Нью-Йорке. К сожалению, о бойфренде модели известно немного:

если верить слухам, он работает арт-директором – разрабатывает обложки альбомов для знаменитостей;

влюбленные познакомились благодаря общим друзьям;

Марк Калман далек от шоу-биза. У него всего 3 тысячи фолловеров в инстаграме, а профиль является частным.

Стоит добавить, это впервые после романа с The Weeknd Белла Хадид обнародует своего бойфренда. Модель и певец начали встречаться в 2015 году и расходились несколько раз. Они окончательно порвали в августе 2019 года.