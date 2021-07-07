Пока пользователи инстаграма и журналисты 24 канала ожидают ответ зоозащитников и организаторов фестиваля, а также представителей артистки относительно ситуации, в комментариях разгорелся настоящий спор.

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Одни восхищаются выступлением Тины, другие возмущаются использованием Апельсина (такое имя имеет питон), а другие и вовсе сравнивают выступление Кароль с известным перформансом Бритни Спирс в 2000-х. Такое мнение распространила в инстаграм-сториз травести-дива Монро.

Тіна Кароль Брітні Спірс
Травести-дива Монро сравнила выступление Тины Кароль с Бритни Спирс / Скриншот из инстаграм-сториз

В частности в своем фейсбуке возмутился журналист и блогер Евгений Будерацкий, который призвал зоозащитников обратить внимание на этот инцидент.

Реакция сети

  • "Зачем было брать животное на сцену";
  • "Это же не декор и реквизит";
  • "Бедный Апельсинчик";
  • "Апельсинчика жалко";
  • "Апельсинчику точно было не комфортно. Нервничали оба";
  • "А для чего питон?";
  • "Апельсинчик испугался";
  • "Нет... ни один антураж не стоит мучений живого создания... я не понимаю, к чему вообще этот питон?";
  • "Змейчик хочет домой";
  • "Тина, ты потеряла корону";
  • "Большего бреда не придумаешь";
  • "Это не нормально – брать за реквизит животное, чтобы было символично на сцене под песню "Ніжно" или "Твої Гріхи". Это низко, глядя, что вся Украина борется за права животных. Тина, ты съехала вниз".