Пока пользователи инстаграма и журналисты 24 канала ожидают ответ зоозащитников и организаторов фестиваля, а также представителей артистки относительно ситуации, в комментариях разгорелся настоящий спор.

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Одни восхищаются выступлением Тины, другие возмущаются использованием Апельсина (такое имя имеет питон), а другие и вовсе сравнивают выступление Кароль с известным перформансом Бритни Спирс в 2000-х. Такое мнение распространила в инстаграм-сториз травести-дива Монро.



Травести-дива Монро сравнила выступление Тины Кароль с Бритни Спирс / Скриншот из инстаграм-сториз

В частности в своем фейсбуке возмутился журналист и блогер Евгений Будерацкий, который призвал зоозащитников обратить внимание на этот инцидент.

Реакция сети