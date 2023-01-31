Итальянский художник показал новое граффити в Буче и рассказал о визите в Украину: щемящие кадры

Итальянский уличный художник TVboy, на днях засветившийся в Киевской области, поделился видео из Украины. Он честно рассказал, какие впечатления на него произвели украинцы.

Недавно в Украину вслед за Бенкси пришел известный итальянский художник TVboy (Сальваторе Бенинтенде). Он создает картинки на улицах Бучи, Киева и Ирпеня.

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TVboy поделился впечатлениями после посещения Украины

Сначала художник не подтверждал свой визит, но теперь опубликовал фото своего путешествия по Киевщине и своих рисунков.

Только побывав в Украине, я по-настоящему понял силу и отвагу этих людей. Как дань уважения жертвам этой войны, я хотел оставить свой знак на улицах Киева, Бучи и Ирпеня, городов, раненых российскими атаками. Послание, содержащееся в каждом произведении искусства – это о возрождении и надежде,

– подчеркнул TVboy.

Уличный художник добавил, что сотрудничает с итальянской организацией, помогающей Украине в гуманитарных областях. Он попросил подписчиков присоединяться к проекту.

TVboy в Украине: видео

Новый рисунок TVboy

Художник опубликовал фото нового граффити, сделанного в Буче на зоомагазине, окна которого выбили. Он нарисовал девочку с ореолом со знаком STOP в сине-желтых красках. TVboy объяснил, что еще в первый день приезда услышал историю, которая его очень взволновала и вдохновила на творение.

У жительницы Бучи Ольги после российских бомбежек умерла 8-летняя дочь. Однажды Ольге приснилось, как дочь говорит ей: "Мама, я хотела бы иметь сестричку". Поэтому Ольга решила усыновить ребенка, ровесницу дочери, потерявшей родителей из-за войны,

– поделился художник.



Новое граффити в Буче / Фото с инстаграма художника

, TVboy создал еще много рисунков на улицах Бучи и Ирпеня: ребенок, на знаке STOP дописывающий слово war; мальчики в синей и желтой формах с надписями peace (мир) и hope (надежда); граффити – девочка с военным.